Interpol’ün Aradığı Hoca KKTC’de Çıktı: Üniversitede Bölüm Başkanlığı Yapıyormuş
Interpol’ün Aradığı Hoca KKTC’de Çıktı: Üniversitede Bölüm Başkanlığı Yapıyormuş
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KKTC’de bulunan bir üniversitede Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman hakkında Kanada’da işlediği suçlar sebebiyle kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
1982 Kuveyt doğumlu Al-Turjman’ın Kanada’da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı”, “cinsel saldırı”, “öldürmeye teşebbüs” ve “zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.
KKTC Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.
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