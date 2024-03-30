Interpol’ün Aradığı Hoca KKTC’de Çıktı: Üniversitede Bölüm Başkanlığı Yapıyormuş

Kuzen Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan bir üniversitede bölüm başkanı olan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından “cinsel saldırı” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından arandığı ortaya çıktı.