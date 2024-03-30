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Interpol’ün Aradığı Hoca KKTC’de Çıktı: Üniversitede Bölüm Başkanlığı Yapıyormuş

Interpol’ün Aradığı Hoca KKTC’de Çıktı: Üniversitede Bölüm Başkanlığı Yapıyormuş

KKTC
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.03.2024 - 09:17

Kuzen Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan bir üniversitede bölüm başkanı olan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından “cinsel saldırı” ve “öldürmeye teşebbüs” suçlarından arandığı ortaya çıktı.

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KKTC’de bulunan bir üniversitede Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman hakkında Kanada’da işlediği suçlar sebebiyle kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

KKTC’de bulunan bir üniversitede Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman hakkında Kanada’da işlediği suçlar sebebiyle kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

1982 Kuveyt doğumlu Al-Turjman’ın Kanada’da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı”, “cinsel saldırı”, “öldürmeye teşebbüs” ve “zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.

1982 Kuveyt doğumlu Al-Turjman’ın Kanada’da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı”, “cinsel saldırı”, “öldürmeye teşebbüs” ve “zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.

KKTC Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.

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