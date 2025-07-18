İnternet Sayesinde Hayatımıza Giren 10 Havalı Meslek
İnternet geliştikçe gündelik hayatımız da değişti. Öyle ki internetin gelişmesi ile birlikte hayatımıza pek çok yeni meslek de girmeye başladı. Bu içeriğimizde internetle birlikte en havalı meslekleri keşfediyoruz, bakalım sizin favoriniz hangisi görelim!
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1. "Meme Creator"
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2. Sanal Stil Danışmanı
3. ASMR İçerik Üreticisi
4. Twitch Moderatörü
5. Dijital Dövme Tasarımcısı
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6. Oyun Yayıncısı
7. Online Eğitmen
8. Mobil Uygulama Geliştiricisi
9. Sanal Asistan
10. Dijital Ürün Üreticisi
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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