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İnternet Sayesinde Hayatımıza Giren 10 Havalı Meslek

etiket İnternet Sayesinde Hayatımıza Giren 10 Havalı Meslek

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.07.2025 - 13:32

İnternet geliştikçe gündelik hayatımız da değişti. Öyle ki internetin gelişmesi ile birlikte hayatımıza pek çok yeni meslek de girmeye başladı. Bu içeriğimizde internetle birlikte en havalı meslekleri keşfediyoruz, bakalım sizin favoriniz hangisi görelim!

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1. "Meme Creator"

1. "Meme Creator"

İnternet mizahının altın çocukları olan meme üreticileri özellikle son dönemde markalar için viral olabilecek memeler üretmeye başladılar. Sosyal medyadaki kampanya ruhunu bambaşka bir boyuta taşıyorlar!

2. Sanal Stil Danışmanı

2. Sanal Stil Danışmanı

Avatarlar, Zoom görünüşleri ya da Metaverse kombinleri… Evet bunlar için sanal bir stil danışmanınız olabilir. İnsanları dijitalde giydiren yeni nesil moda uzmanı da son dönemde yurt dışında oldukça popüler!

3. ASMR İçerik Üreticisi

Fısıltılar, tıkırtılar ve dikkatlice kurgulanmış seslerle YouTube’da ya da TikTok’ta milyonlarca kişiye huzur dağıtan dijital duygu sanatçıları son dönemde oldukça popüler. İçerikleri de çok fazla tutuyor!

4. Twitch Moderatörü

Yayıncıların canlı yayınlarında sohbeti yöneten, topluluğun sohbetini döndüren ve modare eden dijital topluluk yöneticisi de son dönemde çok popüler bir meslek haline geldi. Dijital dünyanın bir uzantısı olan moderatörlük aynı zamanda eğlenceyi de koruyor!

5. Dijital Dövme Tasarımcısı

İnsanlar vücutlarına dövme yaptırmadan önce Instagram'da görünüşünü test ediyor veya kendilerine özel dövmeleri freelance platformlarında tasarlatıyorlar. Son dönemde sanal dövme tasarımcıları gittikçe artmaya başladı!

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6. Oyun Yayıncısı

Canlı yayınlarla oyun, sohbet ya da özel içerikler sunarak bağış, abonelik ve sponsorlukla para kazanan yayıncılar yani bir diğer ismiyle Twitch yayıncıları da son dönemde oldukça popüler hale geldi!

7. Online Eğitmen

7. Online Eğitmen

Udemy, Skillshare gibi platformlarda video kursları yayınlayarak pasif gelir elde eden eğitimciler de son dönemde oldukça popüler. Dijital pazarlama, tasarım veya e-ticaret gibi alanlarda eğitimler veren bu eğitmenler dijital dünyada çok sık tercih ediliyor.

8. Mobil Uygulama Geliştiricisi

iOS ve Android platformları için uygulama geliştirmek de her geçen gün daha popüler bir hale geliyor. İnternet üzerinden çalışmanın da her geçen gün popülerleştiği dünyada mobil uygulama geliştiricileri genellikle proje bazlı çalışıyor.

9. Sanal Asistan

9. Sanal Asistan

Bir ya da birden fazla girişimciye ya da şirkete uzaktan asistanlık yapan sanal asistanlar e-posta, takvim, randevu, veri girişi gibi işleri de yönetiyor. Uzaktan çalışmak için de oldukça iyi bir iş fırsatı!

10. Dijital Ürün Üreticisi

E-kitap, dijital planlayıcı, Canva şablonu, eğitim dökümanı gibi ürünler hazırlayan dijital ürün üreticileri genellikle ürettikleri bu ürünleri Etsy, Gumroad gibi online platformlarda satıyorlar.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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