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Instagram’da Yakın Arkadaşlara Sadece Eski Sevgiliyi Ekledikten Sonra Story’lere Eklemelik 13 Göndermeli Şarkı

etiket Instagram’da Yakın Arkadaşlara Sadece Eski Sevgiliyi Ekledikten Sonra Story’lere Eklemelik 13 Göndermeli Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 20:59

Bazen her şeyi açıkça söylemek istemezsin ama “yakın arkadaşlar” listesinde tek bir kişi varsa, mesajın yerine ulaştığından emin olabilirsin. 🎯 İşte tam da bu anlar için, şarkılar konuşsun diye seçilmiş en göndermeli parçalar!

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1. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın

2. Salman Tin - Bir Yol Bulunur, Bir Son Bulunduysa

3. Duman - Haberin Yok Ölüyorum

4. Tuğkan - Geber

5. Sezen Aksu - Gidiyorum

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6. Yedinci Ev - Kalbim Seni Arıyor

7. Müslüm Gürses - Unutamadım

8. Zeki Müren - Elbet Bir Gün Buluşacağız

9. Canozan & Şenceylik - Seni Gördüm Rüyamda

10. Kendimden Hallice - Düşünme Sev

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11. Yalın - Sen Dönmeden Uyumam Bu Gece

12. Yiğit Seferoğlu - Ne Zaman Sevişiriz?

13. Sertab Erener - Gel Barışalım Artık

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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