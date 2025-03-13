Instagram’da Yakın Arkadaşlara Sadece Eski Sevgiliyi Ekledikten Sonra Story’lere Eklemelik 13 Göndermeli Şarkı
Instagram’da Yakın Arkadaşlara Sadece Eski Sevgiliyi Ekledikten Sonra Story’lere Eklemelik 13 Göndermeli Şarkı
Bazen her şeyi açıkça söylemek istemezsin ama “yakın arkadaşlar” listesinde tek bir kişi varsa, mesajın yerine ulaştığından emin olabilirsin. 🎯 İşte tam da bu anlar için, şarkılar konuşsun diye seçilmiş en göndermeli parçalar!
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1. Emre Aydın - Sen Beni Unutamazsın
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2. Salman Tin - Bir Yol Bulunur, Bir Son Bulunduysa
3. Duman - Haberin Yok Ölüyorum
4. Tuğkan - Geber
5. Sezen Aksu - Gidiyorum
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6. Yedinci Ev - Kalbim Seni Arıyor
7. Müslüm Gürses - Unutamadım
8. Zeki Müren - Elbet Bir Gün Buluşacağız
9. Canozan & Şenceylik - Seni Gördüm Rüyamda
10. Kendimden Hallice - Düşünme Sev
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11. Yalın - Sen Dönmeden Uyumam Bu Gece
12. Yiğit Seferoğlu - Ne Zaman Sevişiriz?
13. Sertab Erener - Gel Barışalım Artık
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