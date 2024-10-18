İnsanların Shell’inde Ürünler Leziz, Araçlar Bakımlı ve Temiz!
İnsanların Shell’inde Ürünler Leziz, Araçlar Bakımlı ve Temiz!
Misafirlerinin gönül rahatlığıyla faydalanabileceği hizmetler sunan Shell, yeni filmlerinde konforlu lezzet duraklarına dönüştürdüğü istasyonlarındaki yiyecek ve içecekleriyle, araç bakım ve yıkama hizmetlerini tanıttı.
Shell’in marka elçisi Engin Akyürek’in, bu kez sürpriz yaratan ve sempati uyandıran bir şekilde seyirci karşısına çıktığı filmlerde, insanların Shell’deki memnuniyetlerini belirttikleri kelimelerle başlayan “…Diyen İnsanların Shell’i” sloganı kullanıldı.
Çeşitlendirdiği hizmetleri ve tüketici alışkanlıklarıyla Shell, sektöründeki değişime de öncülük ediyor.
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