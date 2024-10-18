İnsanların Shell’inde Ürünler Leziz, Araçlar Bakımlı ve Temiz!

Son yıllarda özellikle Select marketleri ve patentli yiyecek-içecek markası deli2go ürünleriyle, geleneksel akaryakıt istasyonu hizmetlerinin ötesine geçen Shell, misafirlerine ve onların araçlarına sunduğu bütüncül ve çok katmanlı hizmetlerle, hem tüketici davranışlarına hem de sektöründeki eğilimlere yön veriyor.

Shell, filmlerindeki iletişim stratejisini söz konusu hizmetlerinin, misafirlerinde oluşturduğu şaşkınlık ve memnuniyet duygusuyla kurguluyor.

Farklı ihtiyaç ve bunlara yönelik hizmetler için yolları kesişen insanların Shell’inde misafirler, bu tür noktalarda görmeye alışık olmadıkları hizmetleri alırken, firma bir akaryakıt veya madeni yağ istasyonundan çok daha fazlasına dönüşüyor.