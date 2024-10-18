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İnsanların Shell’inde Ürünler Leziz, Araçlar Bakımlı ve Temiz!

İnsanların Shell’inde Ürünler Leziz, Araçlar Bakımlı ve Temiz!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
18.10.2024 - 19:21

Misafirlerinin gönül rahatlığıyla faydalanabileceği hizmetler sunan Shell, yeni filmlerinde konforlu lezzet duraklarına dönüştürdüğü istasyonlarındaki yiyecek ve içecekleriyle, araç bakım ve yıkama hizmetlerini tanıttı.

Shell’in marka elçisi Engin Akyürek’in, bu kez sürpriz yaratan ve sempati uyandıran bir şekilde seyirci karşısına çıktığı filmlerde, insanların Shell’deki memnuniyetlerini belirttikleri kelimelerle başlayan “…Diyen İnsanların Shell’i” sloganı kullanıldı.

Çeşitlendirdiği hizmetleri ve tüketici alışkanlıklarıyla Shell, sektöründeki değişime de öncülük ediyor.

Çeşitlendirdiği hizmetleri ve tüketici alışkanlıklarıyla Shell, sektöründeki değişime de öncülük ediyor.

Son yıllarda özellikle Select marketleri ve patentli yiyecek-içecek markası deli2go ürünleriyle, geleneksel akaryakıt istasyonu hizmetlerinin ötesine geçen Shell, misafirlerine ve onların araçlarına sunduğu bütüncül ve çok katmanlı hizmetlerle, hem tüketici davranışlarına hem de sektöründeki eğilimlere yön veriyor.

Shell, filmlerindeki iletişim stratejisini söz konusu hizmetlerinin, misafirlerinde oluşturduğu şaşkınlık ve memnuniyet duygusuyla kurguluyor.

Farklı ihtiyaç ve bunlara yönelik hizmetler için yolları kesişen insanların Shell’inde misafirler, bu tür noktalarda görmeye alışık olmadıkları hizmetleri alırken, firma bir akaryakıt veya madeni yağ istasyonundan çok daha fazlasına dönüşüyor.

Modüler adalar farklı hizmetleri tek istasyonda topluyor.

Modüler adalar farklı hizmetleri tek istasyonda topluyor.

Filmlerde işlenen hizmetlerin operasyonel arka planına bakıldığında; bir misafir aracının yağ değişimini herhangi bir araç servisine gitmeden yapabiliyor. 

Misafirler araçlarına bu bakımı, Kline raporuna göre 17 yıldır dünyanın 1 numaralı madeni yağ tedarikçisi unvanını koruyan Shell’in, motor yağlarından birini aldıkları Select marketin yanındaki değişim ünitesinde ve uzman bir personelin yardımıyla yapabiliyor. 

Öte yandan başka bir misafir ise, Shell’den yakıt aldıktan sonra yıkamacıya gitmeden istasyondaki ilgili bölümde aracını temizleyebiliyor. 

Sonrasında da istasyonun cam kenarında oturup biraz önce hazırlanan deli2go kavurmalı kaşarlı bazlamasını veya mozaik kekini yiyebiliyor. Burada aldığı lezzete, temizlenmiş aracının kurumasını izlerken aldığı hazzı ekleyebiliyor. Aynı zamanda da masasındaki prizlerde telefonunu şarj ediyor.

Kahve adasından buzlu kahvesini veya sıcak lattesini alan bir misafir ise istasyonların ana hizmeti akaryakıttan tamamen bağımsız, burada bilgisayarını açıp çalışabiliyor, temiz tuvaletlerinden yararlanabiliyor.

“Filmlerimiz de istasyonlarımız gibi memnuniyetle dolu”

“Filmlerimiz de istasyonlarımız gibi memnuniyetle dolu”

Shell & Turcas Perakende Satışlar Pazarlama Direktörü Özkan Özyavuz yeni filmlerde vurgulanan iletişimi şöyle yorumluyor:

“İnsanların Shell’i, akaryakıt perakendeciliği sektörünün içinde bulunduğu dönüşümü ve bu dönüşümün öncüsü Shell'in liderlik görevini tanımlayan bir iletişim platformu. Bu platform yüzlerce farklı beklenti ve ihtiyaçla Shell'e gelen ve hep aynı şekilde Shell'den yenilenerek ve tazelenerek ayrılan insanların ya da araçların hikayelerini anlatıyor.

Herkesin Shell'e gelme sebebi ve Shell'de onları mutlu eden farklı ihtiyaçları var!

Herkesin Shell'e gelme sebebi ve Shell'de onları mutlu eden farklı ihtiyaçları var!

Bu farklılıkları göstermek, bireysel hikayelerimizin aslında ne kadar kapsayıcı ve kucaklayıcı olduğunu görmek aynı zamanda platformun gerçek gücünü de ortaya çıkarıyor. 

İnsanların Shell'i platformunun bu devam iletişimlerinde kısa kısa dokunduğumuz, onlarca insanın Shell hikayelerini izliyoruz. Filmlerimiz de istasyonlarımız gibi memnuniyetle dolu.”

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