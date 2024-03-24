İnsanların Antik Çağ'dan Başlayarak Modern Döneme Kadar Maymunları Evcil Hayvan Olarak Tercih Etmeleri

Örneğin eski Mısır'da maymunlar genellikle bilgelik tanrısı Thoth ile ilişkilendirilir ve bazen soylular ve din adamları tarafından evcil hayvan olarak tutulurdu. Bu yaratıklar sadece evcilleştirilmiş yol arkadaşları değil, aynı zamanda dini inançlar ve doğal dünya arasındaki karmaşık etkileşimi yansıtan ilahi niteliklerin saygı duyulan sembolleriydi. Aynı şekilde Antik Yunan ve Roma'da da maymunlara hayranlık duyulmuş, mitoloji ve edebiyatta onlara atıfta bulunulmuştur.