İnsanlar Evine Girince Senin Hakkında Ne Düşünüyor?
Evini ziyarete gelen herkes senin ve yaşam alanın hakkında bir şeyler düşünüyor. Bunu da özellikle yaşadığın evi analiz ederek ve gördükleri üzerinden yapıyor. Onların ne düşündüğünü bilmek istiyorsan bize biraz yaşam ve ev temizlik alışkanlıklarından bahsetmen yeterli. Haydi testi çöz ve insanlar üzerinde bıraktığın izlenimi öğren!
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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?
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2. Bir de yaşını alalım.
3. Peki evinin giriş alanını tanımlar mısın? Bunlardan hangisini andırıyor?
4. İnsanlar evine girdiğinde onları nasıl bir ortam karşılıyor?
5. Eve misafir geleceğini öğrendiğinde tepkin ne olur?
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6. Soralım mı emin değiliz ama banyon ne durumda?
7. İnsanlar oturma odanı en çok hangi özelliğiyle övüyor?
8. Peki mutfak masan bunlardan hangisine daha yakın?
9. Kokularla ilişkin nasıl?
10. Evde genel bir havalandırma alışkanlığın var mı?
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11. Son olarak, düzenli temizlik alışkanlığını da tanımlar mısın?
Çok tertipli ve kibar.
Düzenli ve rahat biri.
Dağınık ama sevimli.
Korkunç derecede pis.
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