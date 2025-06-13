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İnsanlar Evine Girince Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket İnsanlar Evine Girince Senin Hakkında Ne Düşünüyor?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
13.06.2025 - 10:33

Evini ziyarete gelen herkes senin ve yaşam alanın hakkında bir şeyler düşünüyor. Bunu da özellikle yaşadığın evi analiz ederek ve gördükleri üzerinden yapıyor. Onların ne düşündüğünü bilmek istiyorsan bize biraz yaşam ve ev temizlik alışkanlıklarından bahsetmen yeterli. Haydi testi çöz ve insanlar üzerinde bıraktığın izlenimi öğren!

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1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?

2. Bir de yaşını alalım.

3. Peki evinin giriş alanını tanımlar mısın? Bunlardan hangisini andırıyor?

4. İnsanlar evine girdiğinde onları nasıl bir ortam karşılıyor?

5. Eve misafir geleceğini öğrendiğinde tepkin ne olur?

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6. Soralım mı emin değiliz ama banyon ne durumda?

7. İnsanlar oturma odanı en çok hangi özelliğiyle övüyor?

8. Peki mutfak masan bunlardan hangisine daha yakın?

9. Kokularla ilişkin nasıl?

10. Evde genel bir havalandırma alışkanlığın var mı?

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11. Son olarak, düzenli temizlik alışkanlığını da tanımlar mısın?

Çok tertipli ve kibar.

Sen o kadar düzenli ve temiz bir insansın ki insanlar seninle ilgili kötü bir şey düşünemez bile. Henüz evine adımlarını attıkları anda senin düzenli yaşam alışkanlıkların ve şaşmaz rutinlerin insanları etkiliyor. Bunda elbette kapı açılır açılmaz dışarı yayılan mis kokuların etkisi yüksek. Ayrıca kendi tasarım anlayışına göre dekore edilen yaşam alanın gerçek anlamda bir karakter sahibi. Özetle, sen kıskanılan ve özenilen bir insansın. 🥰

Düzenli ve rahat biri.

Sen huzur ve rahatlık denilince akla gelen sayılı insanlardansın. Çünkü hijyen ve düzen konusunda özenlisin ama aşırı katı değilsin. Senin bu esnek yönün ortama otantik ve rahat bir hava katıyor fakat asla kirli ve pis bir izlenim oluşturmuyor. Aksine sen, herkesin ziyarete gitmekten hoşlandığı o çok cool teyze gibisin. Tatlı, rahat, düzenli ve modern! 🥳

Dağınık ama sevimli.

İnsanlar senin evine geldiklerinde biraz dağınık biri olduğunu düşünüyor ama aynı zamanda bunda sevimli bir yan görüyor. Çünkü temizlik yapmaya kendini alıştıramamış olsan da bunu dert ediniyorsun. Yani en azından insanlar evine gelmeden önce şöyle şipşak da olsa ortalığı toparlamayı denemen bile bir kaygın olduğunu gösteriyor. Hoş, yaptıkların çok yetersiz ama bunu takıyor olman bir yerden başlamak için harika. Mesela düzenli yer süpürmek ve silmek ilk önceliğin olabilir! 😎

Korkunç derecede pis.

İnsanların senin hakkında düşündüklerini gerçekten bilmek istediğine emin misin? Zaten biraz geçmişe baksan bunu gayet iyi anlayabilirsin. Çünkü evine bir kez gelen bir daha gelmiyor ve gelen de bir an önce kaçıp gitmek istiyor. Ne de olsa o dağınıklık, koku ve pislik herkesin kolay kolay alışacağı bir şey değil. Sen de bundan bir ders çıkarıp kendine bir çeki düzen vermek isteyebilirsin. Böyle yaşanmayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Sana tavsiyemiz acilen toparlanman ve evi şöyle derinlemesine silip süpürmeni sağlayacak bir ekipman edinmen! 😳

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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