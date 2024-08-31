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İnsanda Yaşama Hevesi Bırakmayan Şu Sıcak Havalarda Modunu Yükseltecek 12 Şarkı

etiket İnsanda Yaşama Hevesi Bırakmayan Şu Sıcak Havalarda Modunu Yükseltecek 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 18:16

Sıcaklar o kadar arttı ki, artık içimizden hiçbir şey yapasımız gelmiyor. Ancak bu şarkılar sana iyi gelecek, enerji dolmanı sağlayacaklar!

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1. Atiye - Salla

2. Volga Tamöz ft. Hande Yener - Sebastian

3. Kenan Doğulu - Şans Meleğim

4. Edis & Gülşen - Sor

5. Ozan Çolakoğlu ft Yalın - Kalpten Dudağa

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6. Ayse Hatun Önal - Çak Bir Selam (Gurcell Style Mix)

7. Ozan Doğulu ft. Sıla - Alain Delon

8. Mabel Matiz - Fan

9. Çağla - Saz mı Caz mı?

10. Edis - Martılar

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11. Bengü - Sığamıyorum

12. AYA - Murda & Ezhel

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