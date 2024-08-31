İnsanda Yaşama Hevesi Bırakmayan Şu Sıcak Havalarda Modunu Yükseltecek 12 Şarkı
İnsanda Yaşama Hevesi Bırakmayan Şu Sıcak Havalarda Modunu Yükseltecek 12 Şarkı
Sıcaklar o kadar arttı ki, artık içimizden hiçbir şey yapasımız gelmiyor. Ancak bu şarkılar sana iyi gelecek, enerji dolmanı sağlayacaklar!
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1. Atiye - Salla
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2. Volga Tamöz ft. Hande Yener - Sebastian
3. Kenan Doğulu - Şans Meleğim
4. Edis & Gülşen - Sor
5. Ozan Çolakoğlu ft Yalın - Kalpten Dudağa
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6. Ayse Hatun Önal - Çak Bir Selam (Gurcell Style Mix)
7. Ozan Doğulu ft. Sıla - Alain Delon
8. Mabel Matiz - Fan
9. Çağla - Saz mı Caz mı?
10. Edis - Martılar
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