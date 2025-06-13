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İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Haziran Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 14 - 20 Haziran Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
13.06.2025 - 17:57

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 Haziran - 20 Haziran 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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14 Haziran 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 205 TL

Çaykur Rize Turist Çayı 1 Kg 205 TL
onedio.com

  • Nescafe Gold Kahve 100 gr 139,50 TL

  • Sek Tereyağı 1 Kg 350 TL

  • Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 147,50 TL

  • Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 149 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Eritme Peyniri 500 gr 129,50 TL

  • Sütaş Süt 1 Litre 37,50 TL

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 Kg 109 TL

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

Coca-Cola / Fanta Gazlı İçecek 1,75 Litre 44 TL

Coca-Cola / Fanta Gazlı İçecek 1,75 Litre 44 TL
onedio.com

  • Coca-Cola / Fanta Gazlı İçecek 1,25 Litre 38 TL

  • Coca-Cola Zero Gazlı İçecek 1 Litre 36 TL

  • Fanta Mandalina Aromalı Gazlı İçecek 2,5 Litre 56 TL

  • Coca-Cola Zero Gazlı İçecek 2,5 Litre 55,50 TL

  • Sprite Gazlı İçecek Gazoz 1 Litre 36 TL

  • Fuse Tea Soğuk Çay 1 Litre 36 TL

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli:

10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli:
onedio.com

  • Selpak 3 Katlı Yağ Emici Kağıt Havlu 8'li 99 TL

  • Torku Fındık Kremalı Yaz Gofreti 24x32 gr 109 TL

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com
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1 Alana 1 Bedava

1 Alana 1 Bedava
onedio.com

Süper tasarruf ürünlerini görmek için tıklayın.

Bitmeden Al!

Bitmeden Al!
onedio.com

19 Haziran 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

SEG Çamaşır Makinesi 9.499 TL

SEG Çamaşır Makinesi 9.499 TL
onedio.com
  • SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 13.499 TL

Grundig 65" Smart 4K UHD Google Tv 28.999 TL

Grundig 65" Smart 4K UHD Google Tv 28.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 40' FHD Smart Tv 7.399 TL

  • Grundig 55' Smart 4K UHD Google Tv 22.999 TL

  • ONVO 32' HD Ready Frameless Android 13 Smart Led Tv 5.999 TL

  • Piranha Ambiyans Işık 429 TL

  • OVION V11 Lite Cep Telefonu 4.999 TL

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Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL

Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL
onedio.com

  • Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL

  • Sinbo Stand Mikser 2.999 TL

  • Kiwi Buharlı Ütü 699 TL

  • Pierre Cardin Saç Maşası 599 TL

  • Starcom Dijital Baskül 279 TL

  • Kiwi Katlanır Ayak Masaj Aleti 999 TL

  • Sinbo Kablosuz Dikey Süpürge 4.999 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.499 TL

  • Kiwi Katlanır Ayaklı Vantilatör 999 TL

  • Kiwi Kule Tipi Turbo Vantilatör 3.999 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Volta Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL

Volta Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 79.990 TL
onedio.com

  • Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

  • 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL

Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

Lüks Katlanabilir Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
onedio.com

  • Escamp Lüks Katlanabilir Kamp Sandalyesi 1.399 TL

  • Minder 59 TL

  • Katlanabilir Yuvarlak Kamp Masası 569 TL

İndirimli kamp ürünleri burada.

Casati Tavan Boyası 10 Kg 289 TL

Casati Tavan Boyası 10 Kg 289 TL
onedio.com

  • Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 399 TL

  • Piranha Kırıcı Delici Matkap 1.699 TL

  • Piranha 110 Parça Hobi Seti 799 TL

  • Piranha Infrared Termometre 549 TL

  • Çift Kişilik Baskılı Pike 329 TL

  • Tek Kişilik Baskılı Pike 279 TL

12 V Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 6.999 TL

12 V Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 6.999 TL
onedio.com
  • Ebeveyn Kontrollü Araba 1.099 TL
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Desenli Tepsi 75 TL

Desenli Tepsi 75 TL
onedio.com

  • Renkli Toprak Kase 4'lü 69,50 TL

  • Kapaksız Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

Sofra ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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17 Haziran ile 24 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Dost Yumuşak Süzme Peynir 900 gr 129,50 TL

Dost Yumuşak Süzme Peynir 900 gr 129,50 TL
onedio.com

  • Banvit Piliç Döner 700 gr 179 TL

  • Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr 75 TL

  • Namet Soslu Dana Döner 300 gr 129 TL

  • Banvit Piliç Schnitzel 99,50 TL

  • Pınar Hindi Salam Açıkbüfe 900 gr 99 TL

  • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 119 TL

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 159,50 TL

  • Bahçıvan Çeçil Peyniri 200 gr 89 TL

  • Kuşadası Yarım Yağlı Taze Peynir 900 gr 139,50 TL

  • Aytaç Tavuk Tantuni Dürüm 165 gr 45 TL

  • Kerem Labne 3x180 gr 89,50 TL

  • Lezzine Klasik İnek Beyaz Peyniri 500 gr 169,50 TL

  • Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 279 TL

  • Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 219 TL

  • Teksüt Tereyağı 1 Kg 329 TL

  • İçim Fit Protein Kahveli Süt 400 ml 39,50 TL

  • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 24,75 TL

  • Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 42,50 TL

  • İçim Ayran 200 ml 6,75 TL

  • İçim Orman Meyveli Kefir 1 Litre 59,50 TL

  • İçim Şeftali Ananaslı Kefir 1 Litre 59,50 TL

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Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 gr 15,75 TL

Torku Bisküvi Çeşitleri 3x61 gr 15,75 TL
onedio.com

  • Çaykur Siyah Çay Tiryaki 500 gr 105 TL

  • Çamlıca Limon Aromalı Gazoz 6x200 ml 69,50 TL

  • Balsa Karışık Meyve Aromalı Gazoz 2,5 Litre 31 TL

  • Sırma Gazlı Buzlu Çay Şeftali Aromalı 27,50 TL

  • Sarıyer Şekersiz Gazlı İçecek Çeşitleri 2,5 Litre 41 TL

  • Jacobs Soğuk Kahve Çeşitleri 250 ml 44,50 TL

  • Dimes Çilek&Muz&Elma Aromalı Smoothie 310 ml 29,50 TL

  • Avşar Kavun&Karadut Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 49,50 TL

  • Meysu Limonata 1 Litre 39,50 TL

  • Ben Organic Kırmızı Meyveli Karışık Meyve Suyu 946 ml 79,50 TL

  • Fiskobirlik Fındık Kreması Sütlü - Kakaolu 165 TL

  • Aktürk Fındık Kremalı Gofret 475 g 49 TL

  • Eti Browni Intense Çikolata Kaplı Krema Dolgulu Kek 3x50 g 49 TL

  • Züber Nohut Cipsi 55 gr 39,50 TL

  • Patito Patates Cipsi Çeşitleri 200 gr 37,50 TL

  • Orvega Çıtır Nohut 150 gr 29,50 TL

  • Centro Çilek Aromalı Kremalı Gofret 350 gr 34,50 TL

  • Simbat Turna Yemişi 150 gr 79,50 TL

  • Meray Kabuklu Yer Fıstığı 1000 gr 109 TL

  • Bebeto Pick & Mix Yumuşak Şeker 750 gr 149 TL

  • Orvega Fındık Dolgulu Hurma Topu 100 gr 39,50 TL

  • Tadımca Fındıklı Bar 30 gr 21,50 TL

Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 Kg 335 TL

Alo Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 8 Kg 335 TL
onedio.com

  • Fairy Bulaşık Makinesi Kapsül 60'lı 289 TL

  • Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı 5 kg 195 TL

  • Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 169 TL

  • Abc Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkliler 159 TL

  • Domestos Bio Active Mutfak Çamaşır Suyu 1850 ml 89 TL

  • Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Açık Hava 1200 ml + Lotus 1440 ml 199 TL

  • Bebek Bezi Sleepy Extra 299 TL

  • Miss Arap Sabunu 1000 ml 42,50 TL

  • Miss Sirke Özlü Kireç Giderici 1000 ml 42,50 TL

  • Günlük Hijyenik Ped Uzun 89 TL

  • Hijyenik Ped Normal - Gece 99 TL

  • Sleepy Sensitive Islak Havlu 3x90'lı 79,50 TL

  • Papia Platinum Çek Al Mendil 4 Katlı 27,50 TL

  • Blume Kağıt Havlu 135 TL

  • Blume Tuvalet Kağıdı 189 TL

  • Garnier Kağıt Yüz Maskesi C Vitamini 59 TL

  • Garnier Micellar Water 400 ml C Vitamini 165 TL

  • Garnier Aydınlatıcı Yüz Bakım Serumu 30 ml C Vitamini 219 TL

  • Garnier Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 50 ml C Vitamini 159 TL

  • Golden Rose Lip Tint Oil 149 TL

  • Golden Rose Likit Göz Farı 105 TL

  • Golden Rose Makyaj Sabitleme Spreyi 120 ml 129 TL

  • WeMara Pompalı Fluid Güneş Koruyucu 50 ml 225 TL

  • Lionesse Saç Fırçası Çeşitleri Ahşap 89 TL

  • Red Queen Banyo Lifi 27,50 TL

  • Forever Organizer Farklı renk seçenekleri 75 TL

  • Elseve Şampuan 300 ml Yağlanma Karşıtı 95 TL

  • Signal White System Arındıcı Diş Macunu 75 ml + Fırça 69 TL

  • Panasonic Led Ampul 8,5w 45 TL

  • WeMara Roll-On Çocuk Güneş Koruyucu 50 Spf 259 TL

  • Büyük Beden Bato Külot Kadın 57,50 TL

  • Dizüstü Biker Tayt Elite 79 TL

  • Elite Destekli İç Çamaşır Büstiyer 79 TL

  • Elite Boxer Erkek 74,50 TL

20 Haziran 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Kaymaz Tabanlı Ölçülü Çelik Karıştırma Kabı 299 TL

Kaymaz Tabanlı Ölçülü Çelik Karıştırma Kabı 299 TL
onedio.com

  • Cam Vazo 199 TL

  • Ayaklı Cam Meyvelik 269 TL

  • Cam Büyük Kase 189 TL

  • Ayaklı Cam Lokumluk 89 TL

  • Cam Peçetelik 59 TL

  • Cam Kase 175 TL

  • Borcam Kare Tepsi Seti 349 TL

  • Frigo Bölmeli Tereyağlık 129 TL

  • Şelale Çay Bardağı 159 TL

  • Saklama Kabı Seti 45 TL

  • Poşet Klipsi 28 TL

  • Badya Seti 69 TL

  • Kapaklı Kase Seti 69 TL

  • Makarna Süzgeci 2,5 Litre Litre 35 TL

  • Mutfak Ürün Çeşitleri 27 TL

LG 65" 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL

LG 65" 4K HDR10 WebOS24 QNED Tv 42.900 TL
onedio.com

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 19.990 TL

  • Casper Via M40 Cep Telefonu 6 GB/128 GB 6.490 TL

  • 10.000 Mah Powerbank 499 TL

  • Bluetooth Çocuk Kulaklığı 399 TL

  • El Feneri 175 TL

  • Karaoke Mikrofon 499 TL

  • Işıklı Yazı Tahtası 20x20 cm 349 TL

  • Şarjlı El Fanı 149 TL

  • Usb Mini Fan 199 TL

  • KUBA Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 14.950 TL

  • RKS Katlanabilir RV10 Elektrikli Bisiklet 22.900 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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Range Çeyiz Paketi 4.990 TL

Range Çeyiz Paketi 4.990 TL
onedio.com

  • Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.690 TL

  • Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Şarjlı Elektrikli Diş Fırçası 799 TL

  • Action 6'lı Yedek Başlık Cross 475 TL

  • Philips Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

  • Blaupunkt Robot Süpürge S10 PRO 9.990 TL

  • Mini Buzdolabı 5.250 TL

  • Keysmart 4 Bölmeli Derin Dondurucu 11.450 TL

  • Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL

Outdoor Dijital Kol Saati 499 TL

Outdoor Dijital Kol Saati 499 TL
onedio.com

  • Telsiz Seti 2'li 1.250 TL

  • Katlanabilir Organizer 529 TL

  • Katlanabilir Baton 599 TL

  • Katlanabilir Kamp Küreği 525 TL

  • Katlanabilen Su Bidonu 5 Litre Litre 89 TL

  • Sensörlü Kafa Lambası 299 TL

  • Kamp Bıçağı 999 TL

İndirimli kamp ürünleri burada.

Hamak 479 TL

Hamak 479 TL
onedio.com

  • Yuvarlak Çok Amaçlı Masa 539 TL

  • Büyük Çanta Formlu Piknik Matı 479 TL

  • Katlanır ve Sırt Kısmı Ayarlanır Lüks Kamp Sandalyesi 3.490 TL

  • Metal İskeletli Kamp Sandalyesi 1890 TL

  • Kamp Sandalyesi 289 TL

  • Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi 299 TL

  • Organizatör Çanta 219 TL

  • Outdoor Mataralı Bel Çantası 449 TL

  • Çantalı Katlanır Alüminyum Boyalı Kamp Masası 1.350 TL

Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.450 TL

Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.450 TL
onedio.com

  • Büyük Aile Çadırı 4-5 Kişilik 9.990 TL

  • Kamp Çadırı 3 Kişilik 2.250 TL

  • Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3-4 Kişilik 3.250 TL

  • Aile Tipi Çadır 4-5 Kişilik 7.250 TL

  • Direkli Kamp Gölgelik 3.790 TL

INFINITY CX033 Smart Drone 1.990 TL

INFINITY CX033 Smart Drone 1.990 TL
onedio.com
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Kot Pantolon Kadın 369 TL

Kot Pantolon Kadın 369 TL
onedio.com

Moda ürünlerinde yer alan fırsatlar buradan göz atabilirsiniz.

Dagi Dantelli Şort Takım 549 TL

Dagi Dantelli Şort Takım 549 TL
onedio.com

Premium Ütü Masası 1899 TL

Premium Ütü Masası 1899 TL
onedio.com

Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 3.390 TL

Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 3.390 TL
onedio.com

ŞOK 14 - 21 Haziran 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

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Sinbo Vantilatör 899 TL

Sinbo Vantilatör 899 TL

  • Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL

  • Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL

  • Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL 

  • Kamp Sandalyesi 289 TL 

  • Kamp Taburesi 99,95 TL

  • Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL

  • Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL

  • Katlanır Alüminyum Masa 999 TL

  • Kamp Termos 999 TL

  • Buzzy Termos 999 TL

  • Buz Aküsü 18,50 TL 

  • Silindir Model Termal Piknik Çantası 129 TL

  • Termal Piknik Çantası 100 TL

  • Yemek Termosu 469 TL

  • Pompalı Termos 319 TL

  • Çelik Termos 469 TL

  • Desenli Termos Çanta 199 TL

  • Minderli Piknik Seti 199 TL

  • Ekose Masa Örtüsü 75 TL

  • 100x140 cm PVC Masa Örtüsü 75 TL

  • 140x140 cm PVC Masa Örtüsü 89,95 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
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