İnci Taneleri'ne Geri Sayım Başladı: Yayın Tarihi Belli Olan Dizinin Afişi Yayınlandı
İnci Taneleri'ne Geri Sayım Başladı: Yayın Tarihi Belli Olan Dizinin Afişi Yayınlandı
Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri’nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.
Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği “Azem Yücedağ”ın hayata tutunma hikayesini konu alan İnci Taneleri, ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği ve ekrana gelmek için gün sayan dizinin birinci bölümünden görüntülerin de yer aldığı fragman yayınlandı. Çarpıcı diyalogların yer aldığı fragman, yayınlanır yayınlanmaz diziye ve hikayeye dair merak ise iyice arttı.
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İnci Taneleri'nden Görkemli Afiş
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