İnci Taneleri'ne Geri Sayım Başladı: Yayın Tarihi Belli Olan Dizinin Afişi Yayınlandı

BKM imzalı dizinin afişi de görücüye çıktı. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın kaldığı otelde yapılan afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.

İnci Taneleri kadrosunda bulunan genç oyuncu Kubilay Aka’da ilk kez afiş ile izleyici karşısına çıktı. Kanal D ve BKM sosyal medya hesaplarından izleyicinin beğenisine sunulan afiş, yayınlanır yayınlanmaz kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Binlerce yorum ve beğeni alan afiş bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

Senaryosu, oyunculuk performansları ve atmosferiyle çok konuşulmaya devam edecek olan İnci Taneleri yayınlanan diğer tanıtımları ile de konuşulmaya devam ediyor.