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İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzayda! Kapsül Beklenenden Erken Kenetlenecek

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzayda! Kapsül Beklenenden Erken Kenetlenecek

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 11:32

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın bulunduğu Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonuna doğru yolculuğu devam ediyor. Kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu’na beklenenden daha erken kenetlenecek.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu SpaceX'e ait Dragon kapsülü, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak günü başarıyla fırlatıldı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu SpaceX'e ait Dragon kapsülü, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak günü başarıyla fırlatıldı.

Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na 20 Ocak TSİ 13:15'te kenetlenmesi bekleniyordu.

Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na 20 Ocak TSİ 13:15'te kenetlenmesi bekleniyordu.

Kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi beklenenden 56 dakika erken gerçekleşecek. Axiom sosyal medya hesabında, kenetlenmenin tahmini olarak TSİ 12:27'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi beklenenden 56 dakika erken gerçekleşecek. Axiom sosyal medya hesabında, kenetlenmenin tahmini olarak TSİ 12:27'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Bakan Kacır da Dragon kapsülünün uzay istasyonuna kenetlenme vaktini bu paylaşımıyla duyurdu:

Kenetlenme için Axiom X hesabında saat 10:30'dan itibaren özel yayın başlatacak. TSİ 14:30'da da uzay istasyonuna varan astronotlar için karşılama töreni düzenlenecek.

Kenetlenme için Axiom X hesabında saat 10:30'dan itibaren özel yayın başlatacak. TSİ 14:30'da da uzay istasyonuna varan astronotlar için karşılama töreni düzenlenecek.
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Gezeravcı'nın ekibiyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün geçirmesi planlanıyor. Ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştıktan sonra bilimsel çalışmalarına başlayacak.

Gezeravcı'nın ekibiyle birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün geçirmesi planlanıyor. Ekip, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştıktan sonra bilimsel çalışmalarına başlayacak.

İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü ise "İstikbal Göklerdedir." olmuştu.

İlk Türk astronot Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü ise "İstikbal Göklerdedir." olmuştu.
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