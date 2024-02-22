İlk Kez Uçak Seyahati Yapacaklar İçin Rehber

Her ne kadar havalimanlarındaki kontuarlardan da uçak bileti almak mümkün olsa da günümüzde en sık tercih edilen ve pratik kabul edilen yöntem online siteler ve uygulamalar üzerinden uçak bileti almak. Seyahat etmek istediğiniz havayolu firmasının kendi internet sitesinden ve uygulamasından da uçak biletinizi seçebileceğiniz gibi tüm firmaların farklı tarihler ve fiyatlardaki biletlerini kıyaslayabileceğiniz fiyat karşılaştırma siteleri bulunuyor. Bu sayede kendi istek ve bütçenize uygun bileti satın alabilirsiniz.

Uçak biletinde ekonomik ve Business sınıf bilet nedir?

Uçak biletlerinde fiyatlandırma ve tanınan imkanlar açısından temel farklar bulunan bilet türleri mevcut. Ekonomi sınıfı ve Business sınıfı biletler arasındaki en bariz ayrım ise Business yolcularının Lounge hizmetlerinden yararlanıp, fast-track uygulamasını kullanıyor olması. Bagaj hakları da standart valiz ağırlığından 10 kg fazladır. Uçak içerisinde sınırsız yeme ve içme hizmeti de bulunan Business uçak biletleri fiyat bazında ekonomi sınıfı biletlerden daha pahalı.

Ucuz uçak bileti nasıl bulunur?

Uygun fiyata uçak bileti bulabilmenin en kolay yolu fiyat karşılaştırma siteleri üzerinden lokasyon, bilet fiyatı aralığı, uçak bileti sınıfı, aktarmalı-aktarmasız seçeneklerini belirtip filtreleme yaparak aradığınız en uygun fiyatlı bileti bulabilirsiniz.

Eğer tarihleri önceden belirli bir seyahat için uçak bileti arıyorsanız mutlaka birkaç ay öncesinden biletinizi almanız da erken rezervasyon yoluyla daha hesaplı bir bilet almanızı mümkün kılar. Özellikle de bayram ve tatil gibi özel günlerde uçakların doluluk oranı ve artan taleple paralel şekilde uçak bileti fiyatları da artış gösterir.