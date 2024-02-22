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İlk Kez Uçak Seyahati Yapacaklar İçin Rehber

İlk Kez Uçak Seyahati Yapacaklar İçin Rehber

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
22.02.2024 - 11:40

Uçak ile seyahat etmek zamandan tasarrufun çok önemli olduğu modern çağda hepimiz için kurtarıcı bir seçenek. Ne var ki kimileri tarafından karmaşık ve belirsizliklerle dolu zahmetli bir seyahat yöntemi olarak kabul ediliyor.  Daha önce uçakla seyahat etmemiş biri için ise bu kaygu katlanarak büyüyor. Türkiye’nin uçak bileti sitesi Enuygun.com’un seyahat uzmanlarının hazırladığı  uçak ile ilk kez seyahat edeceklere özel hazırlanan rehberde valiz kısıtlamalarından güvenlik kontrollerine ve hatta ucuza uçak bileti bulma tüyolarına kadar pek çok öneriyi bulabilirsiniz.

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Uçak bileti nasıl alınır?

Uçak bileti nasıl alınır?

Her ne kadar havalimanlarındaki kontuarlardan da uçak bileti almak mümkün olsa da günümüzde en sık tercih edilen ve pratik kabul edilen yöntem online siteler ve uygulamalar üzerinden uçak bileti almak. Seyahat etmek istediğiniz havayolu firmasının kendi internet sitesinden ve uygulamasından da uçak biletinizi seçebileceğiniz gibi tüm firmaların farklı tarihler ve fiyatlardaki biletlerini kıyaslayabileceğiniz fiyat karşılaştırma siteleri bulunuyor. Bu sayede kendi istek ve bütçenize uygun bileti satın alabilirsiniz.

Uçak biletinde ekonomik ve Business sınıf bilet nedir?

Uçak biletlerinde fiyatlandırma ve tanınan imkanlar açısından temel farklar bulunan bilet türleri mevcut. Ekonomi sınıfı ve Business sınıfı biletler arasındaki en bariz ayrım ise Business yolcularının Lounge hizmetlerinden yararlanıp, fast-track uygulamasını kullanıyor olması. Bagaj hakları da standart valiz ağırlığından 10 kg fazladır. Uçak içerisinde sınırsız yeme ve içme hizmeti de bulunan Business uçak biletleri fiyat bazında ekonomi sınıfı biletlerden daha pahalı.

Ucuz uçak bileti nasıl bulunur?

Uygun fiyata uçak bileti bulabilmenin en kolay yolu fiyat karşılaştırma siteleri üzerinden lokasyon, bilet fiyatı aralığı, uçak bileti sınıfı, aktarmalı-aktarmasız seçeneklerini belirtip filtreleme yaparak aradığınız en uygun fiyatlı bileti bulabilirsiniz.

Eğer tarihleri önceden belirli bir seyahat için uçak bileti arıyorsanız mutlaka birkaç ay öncesinden biletinizi almanız da erken rezervasyon yoluyla daha hesaplı bir bilet almanızı mümkün kılar. Özellikle de bayram ve tatil gibi özel günlerde uçakların doluluk oranı ve artan taleple paralel şekilde uçak bileti fiyatları da artış gösterir.

Uçak bileti rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmeli?

Uçak bileti rezervasyonu yaparken nelere dikkat edilmeli?

İlk kez uçağa binecek ve bilet rezervasyonu yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Bunlardan bazıları şu şekilde:

  • Yolcuların ad ve soyadı bilgilerinin resmi kimlik üzerinde yer aldığı şekilde kaydedilmesi

  • T.C. kimlik numarasının eksiksiz ve doğru girilmesi

  • Cinsiyet seçimi kısmında doğru bilgi verilmesi

Check-in nedir ve nasıl yapılır?

Uçak biletinizi çevrimiçi platformlardan satın aldıktan sonra yapmanız gereken ilk şey uçak içerisindeki yerinizi belirlediğiniz check-in işlemidir. Online olarak havayolu firmasının ya da biletinizi aldığınız aracı kurumun yönlendirmesiyle uçağa binmenize 24 saat kala check-in gerçekleştirebilirsiniz. Ücretli check-in seçeneği de bulunuyor, bu aşamada koltuğunuzu kendiniz seçebilirsiniz. Ücretsiz check-in tercih ederseniz size otomatik atanan koltuğa onay vermiş olursunuz.

Havaalanındaki kontuarlardan da check-in yapıp biniş kartınızı ve bagaj teslim fişinizi alabilirsiniz. Fakat uçağınızın kalkış saatinden en az 45 dakika önce check-in işlemlerini başlatmanız gerekir.

Bagaj hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

İlk defa uçakla seyahat edecekler için oldukça önem taşıyan bir diğer adım ise valiz hazırlamaktır. Genel olarak iki tür ücretsiz ve standart bagaj hakkı bulunur. Uçağa teslim ettiğiniz ve genelde 20-23 kg arasında ücretsiz olan valiz ve uçakta yanınıza alabileceğiniz kabin bagajı hakkınız olacaktır. Bu valizlerin ağırlıkları da biletinizin sınıfına bağlı olarak artar. Son uygulamalara göre bazı havayolu firmalarının kabin bagajı için de ekstra ücret talep etmeye başladığını belirtmek gerek.

Güvenlik kontrolü nedir?

Check-in işlemlerinizi gerçekleştirdiniz, uçağa giriş kartınızı aldınız ve bagajlarını teslim ettiniz. Sıra geldi uçağa giriş için ilk adım olarak kabul edilen güvenlik kontrolünden geçmeye. Hem siz hem de el bagajınızda bulunan eşyaların detaylı kontrole tabi tutulduğu güvenlik noktasından uçağınızın giriş kapısının önündeki bekleme alanına yönelebilirsiniz. Bu aşamada uçağa giriş kartınızı, pasaport, kimlik ya da ehliyetinizi yanınızda bulundurmanız ve yetkililere göstermeniz gerekiyor. Evlilik sebebiyle ya da diğer nedenlerden ötürü kimlik belgeniz bulunmuyorsa uçağa alınmayabilirsiniz, bu yüzden mutlaka resmi olarak size verilen geçici kimlik belgesini ve evlilik cüzdanını yanınızda taşıyın.

Bagaja alınması yasak eşyalar nelerdir?

Check-in sırasında teslim ettiğiniz bagajınız ya da kabin bagajınız fark etmeksizin uçağa herhangi bir patlayıcı, yanıcı, kesici madde alamazsınız. Sıvı ve gaz yapılı ürünler de söz konusu eşyaya bağlı olarak uçağa alınmamakta yahut kısıtlamaya tabi tutulmaktadır. 100 ml üstündeki sıvı ürünlerinizi yanınıza alamazsınız. Elektronik cihaz ve aletlerde belirli kısıtlamalar uygulanırken telefon, tablet gibi cihazlara uçak modunda kullanıma izin verilmektedir.

Güvenlik kontrolünde zaman kazandıracak ipuçları

Güvenlik kontrolüne takılmamak ve çok zaman kaybetmemek adına üzerinizde metal herhangi bir takı, kemer, saat gibi aksesuar olmamasına özen gösterin. Ayakkabı seçiminiz dahi sade olmalı. Eşyalarınızın hepsini x-ray cihazlarından geçerken görünür olacak şekilde size verilen kutulara yerleştirmelisiniz. Sıvı ve katı tüm kozmetik ve gıda ürünlerinizi kilitli plastik poşet içinde toplu halde sınıflandırmalısınız. Bu noktalara dikkat ettiğiniz takdirde hızlıca kontrollerinizi tamamlayabilirsiniz.

Uçağa giriş

Güvenlik kontrolünü de sorunsuz şekilde atlattıktan sonra uçağa giriş kartınızda yazan kapı numarasının bulunduğu alana yönelmelisiniz. Uçak giriş kapısının önündeki bekleme alanlarında dinlenebilir, bu kattaki kafe ve restoranlarda dinlenip bir şeyler atıştırabilirsiniz. Uçağa girişin başladığını belirten son çağrı anonsundan sonra yine kimlik belgeniz ve uçağa giriş kartınızla yetkililerin yönlendirmesi için son kez sıraya girmeniz gerekir. Ardından direkt uçağa geçebilir ya da uçağa kadar körüklü araçlarla ulaşım sağlayabilirsiniz..

Konforlu bir seyahat için öneriler

Gürültü ve basınç konusunda hassas biriyseniz mutlaka kulak tıkacı ve sakız bulundurun. Uçak içerisinde genel sıcaklık düşük olacağı için ince ve kalın giysilerinizi katmanlı şekilde giymeyi düşünebilirsiniz. Cihazlarınızın uçak modunda kullanımını mümkün kılmak için şarjınızın dolu ve müzik, dizi, oyun, film gibi uygulamalarınızın offline çalışır durumda olduğuna emin olun.

Varış sonrası işlemler neler?

Uçağınız iniş yaptıktan sonra kabin bagajı dışında check-in esnasında teslim ettiğiniz valizinizi teslim alabilmek için tüm yolcularla beraber bagaj teslim cihazlarının olduğu alana ilerleyin. Uçuş sefer sayısının yazılı olduğu tabelaları takip ederek valizinizi teslim alabilirsiniz.

Bagaj kaybı durumda neler yapılmalı?

Valiziniz bulamadığınız ya da başka bir bagajla karıştırdığınız talihsiz durumlarda mutlaka danışmadan ve havaalanı güvenlik yetkililerinden destek talep edin. Bu tür durumların önüne geçmek için valizinizde iletişim bilgilerinizi bulundurabileceğiniz gibi bavulunuza ayırt edici bir işaret de koyabilirsiniz.

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