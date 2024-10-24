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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
24.10.2024 - 15:53

Bazı görseller var ki ilk bakışta anlam vermeniz imkansız. Kimi görselleri görünce gülümsemenizi tutamayacak kimilerini ise anlamak için uzun uğraşlar vereceksiniz!

Hazırsanız, başlayalım.

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Cuk oturmuş!

Cuk oturmuş!

Derste parmak kaldıran öğrenciye kötü bir haberimiz var.

Derste parmak kaldıran öğrenciye kötü bir haberimiz var.

Sonsuz genişliğe sahip koridor.

Sonsuz genişliğe sahip koridor.

"Korna çaldığımda hareket etmeyen kedi, aslında bir çorap çıktı."

"Korna çaldığımda hareket etmeyen kedi, aslında bir çorap çıktı."

Cuk oturmuş - 2 😂

Cuk oturmuş - 2 😂
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Siz de benim gördüğümü görüyor musunuz?

Siz de benim gördüğümü görüyor musunuz?

Hala bir anlam veremedim bu ana.

Hala bir anlam veremedim bu ana.

Bir anlık dalgınlıkla her şey normal görünebilir.

Bir anlık dalgınlıkla her şey normal görünebilir.

Pinokyoyu bulduk!

Pinokyoyu bulduk!

Havada duruyorlar, şahitleri de biziz!

Havada duruyorlar, şahitleri de biziz!
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Kedilerin uzaylı olduğunun bir kanıtı daha.

Kedilerin uzaylı olduğunun bir kanıtı daha.

"Yeğenim böyle uyuyor."

"Yeğenim böyle uyuyor."

Gece görsek korkarız!

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