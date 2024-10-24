İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayan Birbirinden İlginç Görseller
Bazı görseller var ki ilk bakışta anlam vermeniz imkansız. Kimi görselleri görünce gülümsemenizi tutamayacak kimilerini ise anlamak için uzun uğraşlar vereceksiniz!
Hazırsanız, başlayalım.
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Cuk oturmuş!
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Derste parmak kaldıran öğrenciye kötü bir haberimiz var.
Sonsuz genişliğe sahip koridor.
"Korna çaldığımda hareket etmeyen kedi, aslında bir çorap çıktı."
Cuk oturmuş - 2 😂
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Siz de benim gördüğümü görüyor musunuz?
Hala bir anlam veremedim bu ana.
Bir anlık dalgınlıkla her şey normal görünebilir.
Pinokyoyu bulduk!
Havada duruyorlar, şahitleri de biziz!
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Kedilerin uzaylı olduğunun bir kanıtı daha.
"Yeğenim böyle uyuyor."
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