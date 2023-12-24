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İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel

İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
24.12.2023 - 15:16

Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. Başı olmayan asker...

2. Başı olmayan asker...

3. "Anne bak ne kadar uzağa zıpladım..."

3. "Anne bak ne kadar uzağa zıpladım..."

4. Kediler sıvıdır.

4. Kediler sıvıdır.

5. Doğrusunu bulan yorumlara yazsın lütfen.

5. Doğrusunu bulan yorumlara yazsın lütfen.
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6. Aynısı yapmaya gidiyorum...

6. Aynısı yapmaya gidiyorum...

7. 😱😱😱

7. 😱😱😱

8. Büyük bir yastık köpge...

8. Büyük bir yastık köpge...

9. Tek bir nokta nelere sebep oluyor görüyorsunuz.

9. Tek bir nokta nelere sebep oluyor görüyorsunuz.

10. Amca hiçliğe gitmiş.

10. Amca hiçliğe gitmiş.
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11. "Yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim."

11. "Yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim."

12. "İyiyim iyiyim merak etmeyin."

12. "İyiyim iyiyim merak etmeyin."

13. Fotoğrafa dikkatli bakınca gördüğünüz şeyin bir kek olduğunu anlıyorsunuz.

13. Fotoğrafa dikkatli bakınca gördüğünüz şeyin bir kek olduğunu anlıyorsunuz.

14. "Anlık kalp krizi geçirdim."

14. "Anlık kalp krizi geçirdim."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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