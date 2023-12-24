İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel
İlk Bakışta Anlam Veremeyerek Durup Dururken Beyninizin Ayarlarıyla Oynayacak Birbirinden İlginç 15 Görsel
Kaynak: https://www.reddit.com/r/confusing_pe...
Çektikleri birbirinden acayip fotoğraflarla hepimizin beynini yakan 15 kişiyi sizler için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak... Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Başı olmayan asker...
3. "Anne bak ne kadar uzağa zıpladım..."
4. Kediler sıvıdır.
5. Doğrusunu bulan yorumlara yazsın lütfen.
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6. Aynısı yapmaya gidiyorum...
7. 😱😱😱
8. Büyük bir yastık köpge...
9. Tek bir nokta nelere sebep oluyor görüyorsunuz.
10. Amca hiçliğe gitmiş.
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11. "Yalnız o hareketi yanlış yapıyorsun kardeşim."
12. "İyiyim iyiyim merak etmeyin."
13. Fotoğrafa dikkatli bakınca gördüğünüz şeyin bir kek olduğunu anlıyorsunuz.
14. "Anlık kalp krizi geçirdim."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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