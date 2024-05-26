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İlişkiye Bakış Açına Göre Sevgiline Göndermen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket İlişkiye Bakış Açına Göre Sevgiline Göndermen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 13:01

Herkesin ilişkiye olan bakış açısı birbirinden farklıdır. Peki ya senin ilişkiye bakış açına göre sevgiline göndermen gereken şarkı hangisi? 

Hazırsan söylüyoruz!

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1. Diyelim ki alışveriş merkezinde gezerken sevgilinin hoşuna gidebilecek bir şey gördün. Ne yaparsın?

2. Sevgilinle dışarı çıkmak için plan yapıyorsun. Bu plan nasıl bir plan olur?

3. Sevgilinle bir yerde otururken yanında mı oturursun yoksa karşısında mı?

4. Temas bağımlısı olduğunu söyleyebilir misin?

5. Sevgilinle kalabalık bir ortama girdiğinizde samimi davranmaktan çekinir misin?

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6. Sevgilin sana minik bir sürprizle geldi diyelim. Hoşuna gider mi?

7. Sevgilinle yapacak aktivite bulmakta zorlanıyor musunuz?

Toygar Işıklı - Sen Eşittir Ben

Yaşar - Divane

Kenan Doğulu - Aşka Türlü Şeyler

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