İlişkiye Bakış Açına Göre Sevgiline Göndermen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
İlişkiye Bakış Açına Göre Sevgiline Göndermen Gereken Şarkıyı Söylüyoruz!
Herkesin ilişkiye olan bakış açısı birbirinden farklıdır. Peki ya senin ilişkiye bakış açına göre sevgiline göndermen gereken şarkı hangisi?
Hazırsan söylüyoruz!
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1. Diyelim ki alışveriş merkezinde gezerken sevgilinin hoşuna gidebilecek bir şey gördün. Ne yaparsın?
2. Sevgilinle dışarı çıkmak için plan yapıyorsun. Bu plan nasıl bir plan olur?
3. Sevgilinle bir yerde otururken yanında mı oturursun yoksa karşısında mı?
4. Temas bağımlısı olduğunu söyleyebilir misin?
5. Sevgilinle kalabalık bir ortama girdiğinizde samimi davranmaktan çekinir misin?
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