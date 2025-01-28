İlişkinin Bittiğini Anladığın O An İçindeki Hüznü Senin Yerine Dile Getiren 11 Şarkı
İlişkinin Bittiğini Anladığın O An İçindeki Hüznü Senin Yerine Dile Getiren 11 Şarkı
Hani ilişkinin bittiğini anladığın ama kalmaya devam ettiğin o an olur ya... İlişkiyi bitirmek için cesaret edemezsin ama artık ilişkide istenmediğinin de farkındasındır. Bu gibi anlarda içinde yaşadığın o büyük hüzne eşlik edecek şarkılarla geldik...
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1. Pinhani - Ne Güzel Güldün
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2. Yalin - Ki Sen
3. Bengü - Unut Beni
4. Can Bonomo - Kal Bugün
5. Göksel - Acıyor
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6. Gökhan Türkmen - Çatı Katı
7. Sena Şener - Sevmemeliyiz
8. Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu
9. Pilli Bebek - Haram Geceler
10. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen
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11. maNga - Cevapsiz Sorular
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