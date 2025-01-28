İlişkinin Bittiğini Anladığın O An İçindeki Hüznü Senin Yerine Dile Getiren 11 Şarkı

Hani ilişkinin bittiğini anladığın ama kalmaya devam ettiğin o an olur ya... İlişkiyi bitirmek için cesaret edemezsin ama artık ilişkide istenmediğinin de farkındasındır. Bu gibi anlarda içinde yaşadığın o büyük hüzne eşlik edecek şarkılarla geldik...