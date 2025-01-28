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İlişkinin Bittiğini Anladığın O An İçindeki Hüznü Senin Yerine Dile Getiren 11 Şarkı

etiket İlişkinin Bittiğini Anladığın O An İçindeki Hüznü Senin Yerine Dile Getiren 11 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 23:35

Hani ilişkinin bittiğini anladığın ama kalmaya devam ettiğin o an olur ya... İlişkiyi bitirmek için cesaret edemezsin ama artık ilişkide istenmediğinin de farkındasındır. Bu gibi anlarda içinde yaşadığın o büyük hüzne eşlik edecek şarkılarla geldik...

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1. Pinhani - Ne Güzel Güldün

2. Yalin - Ki Sen

3. Bengü - Unut Beni

4. Can Bonomo - Kal Bugün

5. Göksel - Acıyor

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6. Gökhan Türkmen - Çatı Katı

7. Sena Şener - Sevmemeliyiz

8. Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu

9. Pilli Bebek - Haram Geceler

10. Kenan Doğulu - Ara Beni Lütfen

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11. maNga - Cevapsiz Sorular

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Radlands
Radlands
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