İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Aynısını manitayla yapmaya gidiyorum.
3. Çok fena oldum kendime gelemiyorum.
4. Gözyaşım pıt.🥲
5. (Eski sevgilim)
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6. Nerde hata yapıyoruz kız kardeşlerim?
7. Alakayı sorma 😉
8. Alıştık artık bu adama ya.
9. Elim ayağım titredi izlerken.
10. Bildiğiniz tüm dateleri unutun.
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11. Ben evlilik ve yemek kısmına fena kuruldum.
12. 🥲 🥲 🥲
13. Ben de öyle sandım gerçekten.😂
14. Haftaya görüşmek üzere.👋
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