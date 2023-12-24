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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
24.12.2023 - 20:01

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
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2. Aynısını manitayla yapmaya gidiyorum.

2. Aynısını manitayla yapmaya gidiyorum.
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3. Çok fena oldum kendime gelemiyorum.

4. Gözyaşım pıt.🥲

4. Gözyaşım pıt.🥲
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5. (Eski sevgilim)

5. (Eski sevgilim)
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6. Nerde hata yapıyoruz kız kardeşlerim?

7. Alakayı sorma 😉

7. Alakayı sorma 😉
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8. Alıştık artık bu adama ya.

8. Alıştık artık bu adama ya.
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9. Elim ayağım titredi izlerken.

10. Bildiğiniz tüm dateleri unutun.

10. Bildiğiniz tüm dateleri unutun.
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11. Ben evlilik ve yemek kısmına fena kuruldum.

11. Ben evlilik ve yemek kısmına fena kuruldum.
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12. 🥲 🥲 🥲

13. Ben de öyle sandım gerçekten.😂

13. Ben de öyle sandım gerçekten.😂
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14. Haftaya görüşmek üzere.👋

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