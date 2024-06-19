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İlgilendiğin Şeylere Göre Sana Hitap Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

etiket İlgilendiğin Şeylere Göre Sana Hitap Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 11:46

İlgi alanlarına göre sana hitap edecek bir şarkı öneriyoruz!

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1. Bitkilerle aran nasıl?

2. Ne sıklıkla seyahat ediyorsun?🚗

3. Sosyal hayatın nasıl? Genellikle vaktini nerelerde geçiriyorsun?

4. Peki ya bu spor dalları arasından seni en çok kendine çeken hangisi?

5. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?

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6. Senin ölmeden önce yapılacaklar listen var mı?

7. Son olarak teknolojiyle aran nasıl diye sorsak?

8. Sezen Aksu - Begonvil (Lyrics | Şarkı Sözleri)

9. Mabel Matiz - Düldül (feat. Melike Şahin)

10. Pinhani - Sakinleştim

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