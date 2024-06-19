İlgilendiğin Şeylere Göre Sana Hitap Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
İlgilendiğin Şeylere Göre Sana Hitap Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
İlgi alanlarına göre sana hitap edecek bir şarkı öneriyoruz!
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1. Bitkilerle aran nasıl?
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2. Ne sıklıkla seyahat ediyorsun?🚗
3. Sosyal hayatın nasıl? Genellikle vaktini nerelerde geçiriyorsun?
4. Peki ya bu spor dalları arasından seni en çok kendine çeken hangisi?
5. Peki ya seni sen yapan özelliğin hangisi?
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