İkizler Dolunayında Neler Olacak? Yılın Son Dolunayında Aşk, Para, Yenilik, Gözyaşı ve Kaos Bir Arada!

Zihinsel anlamda enerjinizi yükseltecek olan bu dolunayda, İkizler burcu sayesinde merakınız artacak. Her zamankinden çok daha fazla öğrenmek ve keşfetmek isteyeceksiniz. İşte hayatınızın fırsatı bu aşamada devreye girecek. Bir şeyi merak ediyorsanız, peşini bırakmayın ta ki öğrenene kadar!

Neptün'ün kare açısının etkisini en aza indirmek için mutlaka belirsizliklerden kurtulun. Kafa karışıklıkları, kaos yaratabilecek zihinsel bulanıklıklar ve yanılsamalardan kaçının. Bunun için açık ve net iletişimi tercih edin.

Net olmayan hiçbir yola girmeyin ve dibini görmediğiniz suda asla yüzmeyin! Tedbirli olmalısınız ki hayal kırıklıklarından uzaklaşın. Hayal kuruyorsanız dahi gerçeklik payını yüksek tutun. Düşüncelerinize, aklınıza ve sezgilerinize ise güvenin, yolunuzu aydınlatacak bilgiler edinin.