İki Fenomen Yine Karşı Karşıya: Özgür Demirtaş, Necmettin Batırel’e Cevap Vermeden Duramadı

Necmettin Batırel, Türkiye Gazetesi’nde yazdığı köşe yazısında Türkiye’nin 1 yılda ekonomide tarih yazdığını iddia etti. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise daha önce televizyon programında karşı karşıya geldiği “şakkadanak” açıklamasıyla bilinen Necmettin Batırel’e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.