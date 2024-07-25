İki Fenomen Yine Karşı Karşıya: Özgür Demirtaş, Necmettin Batırel’e Cevap Vermeden Duramadı
İki Fenomen Yine Karşı Karşıya: Özgür Demirtaş, Necmettin Batırel’e Cevap Vermeden Duramadı
Necmettin Batırel, Türkiye Gazetesi’nde yazdığı köşe yazısında Türkiye’nin 1 yılda ekonomide tarih yazdığını iddia etti. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise daha önce televizyon programında karşı karşıya geldiği “şakkadanak” açıklamasıyla bilinen Necmettin Batırel’e sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
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Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel, televizyon programında karşı karşıya gelmiş ve Batırel’in dolardaki yükselişi durdurmak için “şakkadanak 10 milyar dolarım satarım” ifadeleri uzun süre gündem olmuştu.
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Aynı Batırel, Türkiye’nin 1 yılda ekonomi programında tarih yazdığını ancak hala ekonomiyi kötüleyenler olduğunu söyledi.
Özgür Demirtaş ise Necmettin Batırel’e “Türkiye ekonomisi iyi durumda değil. Berbat durumda.” diyerek cevap verdi.
“Sizin de savunduğunuz şekilde, Merkez Bankasının bütün rezervleri eritildi.”
“Sizin de savunduğunuz şekilde, NAS Ekonomi Politikası diye bir şey adı altında faizler enflasyonun altına indirildi.”
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“Sizin de savunduğunuz şekilde, karşılıksız para basıldı.”
“Sizin asla öngöremediğiniz şekilde, enflasyon bu yapılanların sonucunda patlamak ne kelime paramparça ederek patladı.”
“Lütfen ekonomi çok iyi diyerek insanları üzmeyin. Ekonomi elbette 2025 sonrası toparlanmaya başlayacak ama şu anda çekilen bunca acı siz ve sizin gibi düşünenler yüzünden”
Özgür Demirtaş'ın paylaşımı 👇
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