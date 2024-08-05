İki Farklı Sesin Birleşimi ile Adeta Bize Ses Şöleni Yaşatan Muhteşem 13 Düet
İki Farklı Sesin Birleşimi ile Adeta Bize Ses Şöleni Yaşatan Muhteşem 13 Düet
Ayrı ayrı farklı sesler oldukça muhteşem olsa bile bazı düetler var ki iki sesin birleşimi adeta bomba etkisi yaratıyor. Birbirinden güzel doyamadığımız düetler için aşağı kaydırın 👇
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1. Eflatun - Çıkmaz Sokaklar (Feat. Burcu Güneş)
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2. Gülben Ergen & Oğuzhan Koç - Aşkla Aynı Değil
3. Ümit Besen feat. Pamela - Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?
4. Erol Evgin & Sıla - Ateşle Oynama (Official Video)
5. Demet Akalın feat. Özcan Deniz - Nasip Değilmiş
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6. Teoman - İki Yabancı ft. Şebnem Ferah
7. Atiye - Sor feat. Emre Aydın (Soygun Var)
8. Mustafa Ceceli & İrem Derici - Kıymetlim
9. Nilüfer - İntizar (feat Badem)
10. Küçük Bir Aşk Masalı Sezen Aksu & Özdemir Erdoğan
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