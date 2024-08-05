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İki Farklı Sesin Birleşimi ile Adeta Bize Ses Şöleni Yaşatan Muhteşem 13 Düet

etiket İki Farklı Sesin Birleşimi ile Adeta Bize Ses Şöleni Yaşatan Muhteşem 13 Düet

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
05.08.2024 - 16:15

Ayrı ayrı farklı sesler oldukça muhteşem olsa bile bazı düetler var ki iki sesin birleşimi adeta bomba etkisi yaratıyor. Birbirinden güzel doyamadığımız düetler için aşağı kaydırın 👇

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1. Eflatun - Çıkmaz Sokaklar (Feat. Burcu Güneş)

2. Gülben Ergen & Oğuzhan Koç - Aşkla Aynı Değil

3. Ümit Besen feat. Pamela - Seni Unutmaya Ömrüm Yeter mi?

4. Erol Evgin & Sıla - Ateşle Oynama (Official Video)

5. Demet Akalın feat. Özcan Deniz - Nasip Değilmiş

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6. Teoman - İki Yabancı ft. Şebnem Ferah

7. Atiye - Sor feat. Emre Aydın (Soygun Var)

8. Mustafa Ceceli & İrem Derici - Kıymetlim

9. Nilüfer - İntizar (feat Badem)

10. Küçük Bir Aşk Masalı Sezen Aksu & Özdemir Erdoğan

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11. Badem & Özlem Tekin - Kalpsiz

12. maNga Ft. Kenan Doğulu - Bize Müsaade Ettim

13. Atiye - Kal (feat. Teoman)

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