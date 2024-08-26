İki Farklı Haznesiyle Mutfakta Kolaylık Sağlayan Philips Çift Hazneli Airfryer'ı Temizlemenin 10 Yolu
İki Farklı Haznesiyle Mutfakta Kolaylık Sağlayan Philips Çift Hazneli Airfryer'ı Temizlemenin 10 Yolu
Mutfakta pratikliği ve hızı bir arada sunan Philips Çift Hazneli Airfryer, yemek pişirmeyi adeta bir keyfe dönüştürüyor. Tabii, bu kadar çok kullanıldığında temizliğinin de kolay ve hızlı olması şart! İşte, Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızı temizlerken işinizi kolaylaştıracak 10 etkili yöntem.
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1. Cihazı soğutun
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2. Hazneleri ve parçalarını çıkarın
3. Kalıntılar varsa elle yıkama yapın
4. Bulaşık makinesinden yardım almaktan çekinmeyin
5. Yağ kalıntılarını gidermek için sıcak su kullanın
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