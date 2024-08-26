İki Farklı Haznesiyle Mutfakta Kolaylık Sağlayan Philips Çift Hazneli Airfryer'ı Temizlemenin 10 Yolu

Rezistansın üzerindeki toz ve yemek kalıntılarını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın. Eğer ısıtma ünitesine yapışan kalıntılar varsa yumuşak ya da orta sertlikte -çelik telli ya da çok sert fırçalar kullanmayın- bir fırça ile o bölgeleri nazikçe temizleyin. Bu adım, cihazın düzgün çalışması ve her zaman en iyi performansı sunması için büyük öneme sahip.