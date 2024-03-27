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İftara Kadar Vaktini Verimli Geçirmek İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Yöntem

etiket İftara Kadar Vaktini Verimli Geçirmek İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Yöntem

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 23:01

İftara kadar vaktini nasıl değerlendireceğin konusunda aklına bir fikir gelmiyorsa, vaktini keyifli bir şekilde geçirmen için birkaç öneriyle geldik!

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1. İlgi duyduğun bir alanda podscast dinleyebilirsin.

Hem düşündüren, hem de aklını meşgul eden, aynı zamanda güleceğin bir aktivite istiyorsan podcast dinleyebilirsin. Öğrenmek istediğin herhangi bir konuya bakabilir ya da biraz göz gezdirerek hoşuna giden bir podcast bulabilirsin!

2. Bol parçalı bir puzzle yapabilirsin.

Arkada çok eğlenceli bir müzik eşliğinde bir puzzle yapmak hem enerjini tavan yaptıracak hem de vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksın. Sevdiğin bir tablonun resmi ya da hoşuna giden bir puzzle edinerek işe başlayabilirsin!

3. Kullanmadığın kıyafetlerinizi ayırabilirsin.

Oruçluyken iş yapmak oldukça yorucu olabiliyor çünkü enerjimiz zaten bitik duruma düşüyor. Oturarak yapabileceğin en faydalı ev işlerinden biri kullanmadığın kıyafetleri ayıklamak olabilir! Hem bu sayede gözünde büyüyen bu işi de halletmiş olursun.

4. Çizgi roman serisine başlayabilirsin.

Kitap okumak, bir yerden sonra uykunu getiriyorsa çizgi romanın hareketli ve eğlenceli dünyasına kapılıp gidebilirsin. Her sayfasını öyle dikkatli incele ki, hikayenin akışına kendini kaptır!

5. Yabancı dil kursuna başlamak için iyi bir ay olabilir.

Uzun zamandır ertelediğin ama yapman gereken yabancı dil öğrenme işini bu Ramazan'da bitiriyoruz! 1 ay tabii ki, yabancı dil öğrenmek için oldukça kısa bir zaman dilimi ama başlangıç seviyesinde güzel bir noktaya gelebilirsin.

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6. Sevdiğin bir kıyafeti örmeyi deneyebilirsin!

El işleri uzaktan oldukça karışık gibi görünse de işin içine girince inanılmaz keyif alacaksın! Üstelik öğrenene kadar bi bakmışsın iftar saati gelmiş bile... Ayın sonunda elinde ördüğün çok güzel bir kıyafetin olabilir!

7. Balkonunu güzelleştirmeye ne dersin?

Hazır yaz geliyorken, balkonunu güzelleştirmek istiyorsan, gündüz vakitlerini verimli değerlendirebilirsin. Çiçek ekebilir, yeni bir balkon takımı alabilir hatta balkonunu sevdiğin renge boyayabilirsin!

8. Tarih araştırmaları yapıp merak ettiklerinizi öğrenebilirsin.

Tarih konusunda meraklıysan öğretici bilgiler için tam yeri ve vakti! Evde bütün gün ne yapacağını bilemiyorsan, istersen bir belgesel olarak izle istersen de tarih kitaplarını karıştır!

9. İftar için lezzetli bir menü araştırabilirsin.

İftara kadar bir şekilde kendini oyaladıysanız sıra geldi akşama lezzetli bir menü oluşturmaya... Akşama kadar yüzlerce yemeğin hayalini kurduysan ve hangisini yapacağın konusunda kararsızsan internetten tüyolar alabilirsin.

10. Eski eşyaları onarmak ve boyamak işe yarayabilir.

Evde belki de aylardır tamir edilmeyi bekleyen ama bir türlü zaman bulamadığın bir eşyan varsa, tamir etmek güzel bir fikir olabilir. Dikkat, eşyanla uğraşırken hızlıca geçen vakte şok olabilirsin!

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