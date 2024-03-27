İftara Kadar Vaktini Verimli Geçirmek İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Yöntem
İftara Kadar Vaktini Verimli Geçirmek İsteyenlerin Deneyebileceği 10 Yöntem
İftara kadar vaktini nasıl değerlendireceğin konusunda aklına bir fikir gelmiyorsa, vaktini keyifli bir şekilde geçirmen için birkaç öneriyle geldik!
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1. İlgi duyduğun bir alanda podscast dinleyebilirsin.
2. Bol parçalı bir puzzle yapabilirsin.
3. Kullanmadığın kıyafetlerinizi ayırabilirsin.
4. Çizgi roman serisine başlayabilirsin.
5. Yabancı dil kursuna başlamak için iyi bir ay olabilir.
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6. Sevdiğin bir kıyafeti örmeyi deneyebilirsin!
7. Balkonunu güzelleştirmeye ne dersin?
8. Tarih araştırmaları yapıp merak ettiklerinizi öğrenebilirsin.
9. İftar için lezzetli bir menü araştırabilirsin.
10. Eski eşyaları onarmak ve boyamak işe yarayabilir.
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