İddia Ediyoruz Bu Yemekleri Herkes Yapabilir: Her Evde Bulunan Ürünlerle Yapabileceğiniz 10 Pratik Tarif

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tahin

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı süt

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya

Pudra şekeri (üzeri için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Erimiş tereyağına tahini ekleyin ve iyice karıştırın.2. Tahin karışımına unu ekleyin ve karıştırarak hamur kıvamına gelmesini sağlayın.

3. Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri mikser ile çırpın. Karışım beyazlaşana kadar çırpmaya devam edin.

4. Çırpılmış yumurta ve şeker karışımına süt ve vanilya özünü ekleyin ve karıştırın.

5. Tahinli hamur karışımını yumurta karışımına yavaş yavaş ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

6. Sufle kalıplarını tereyağı ile yağlayın ve hafifçe un serpin. Hazırladığınız sufle karışımını kalıplara eşit şekilde paylaştırın.

7. Sufle kalıplarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. 180°C'de 8 dakika pişirin. Sıcak servis edin.