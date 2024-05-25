Görüş Bildir
Haberler
Yemek
İddia Ediyoruz Bu Yemekleri Herkes Yapabilir: Her Evde Bulunan Ürünlerle Yapabileceğiniz 10 Pratik Tarif

etiket İddia Ediyoruz Bu Yemekleri Herkes Yapabilir: Her Evde Bulunan Ürünlerle Yapabileceğiniz 10 Pratik Tarif

ceren
ceren - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 19:01

Alışverişe gitmeye zamanınız yok mu? Buzdolabınız bomboş mu? Korkmayın! 

Evdeki temel malzemelerle bile dakikalar içinde sofranızda ziyafet oluşturabilirsiniz. Bu içeriğimizde, mutfakta yeni olsanız bile kolayca yapabileceğiniz 10 pratik tarif sizleri bekliyor. 

Hazırsanız, lezzet dolu bir yolculuğa çıkıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Peynirli Patates Kroket

1. Peynirli Patates Kroket

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 3 patates

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yumurta

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Patatesleri haşlayın ve püre haline getirin.

2. Püreye rendelenmiş kaşar peyniri, yumurta, tuz ve karabiber ekleyin.

3. Karışımı iyice yoğurun ve küçük toplar yapın, veya parmak şekilde şekil verin.

4. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirip 180°C'de 10 dakika pişirin.

2. Ekmekten Pratik Pizza

2. Ekmekten Pratik Pizza

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 5 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 50 gram Dana sucuk

  • 1 yeşil biber

  • 5 siyah zeytin

  • 20 gram rende kaşar

  • 4 dilim somun ekmek/tost ekmeği

  • 1 tutam karabiber

  • 1 tutam kekik

Yapılışı:

1. Pizza dip sosu için, bir yemek kaşığı salçanın içine az karabiber ve az kekik ekleyip su ile birlikte salçayı inceltiyoruz ve bir sos elde ediyoruz sosumuzun yoğun kıvamlı olması gerekiyor.

2. Dilimlediğimiz ekmeğin üzerine hazırladığımız pizza dip sosunu sürüyoruz.

3. Üzerine sucuk biber zeytin ve rende kaşar ekliyoruz. 

4. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirip, 180 derece 5 dk pişiriyoruz.

3. Elmalı Cips

3. Elmalı Cips

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 adet elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı şeker (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Elmaların çekirdeklerini çıkarıp ince dilimler halinde kesin.

2. Dilimleri tarçın ve şekerle karıştırın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin.

4. 180°C'de 10-12 dakika pişirin.

4. Sebzeli Mücver Topları

4. Sebzeli Mücver Topları

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 2 yumurta

  • 3 yemek kaşığı un

  • Tuz, karabiber, dereotu

Yapılışı:

1. Kabakları ve havucu rendeleyin, fazla suyunu sıkın.

2. Rendelediğiniz sebzeleri bir kaba alın ve yumurtaları ekleyin.

3. Un, tuz, karabiber ve ince doğranmış dereotunu ekleyin. Karıştırarak mücver harcını hazırlayın.

4. Küçük toplar veya yuvarlak şekiller yaparak Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin.

5. 180°C'de 15 dakika pişirin.

5. Izgara Sebze ve Mantar

5. Izgara Sebze ve Mantar

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 200 gram kabak

  • 200 gram patlıcan

  • 200 gram kırmızı dolma biber

  • 100 gram kırmızı soğan

  • 100 gram mantar

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Kabağı yıkayın ve yaklaşık 0,5 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Patlıcanı yıkayıp 1 cm kalınlığında dilimleyin. 

2. Kırmızı dolmalık biberi yıkayın, sapını ve çekirdeklerini çıkarıp 3-4 cm'lik şeritler halinde kesin. Kırmızı soğanı soyun ve yaklaşık 1 cm kalınlığında halkalar halinde kesin. 

3. Mantarları fırçayla temizleyin ve büyük olanları ikiye bölün. Tüm malzemeleri bir kaseye aktarın, tuz ve zeytinyağı ekleyip iyice karıştırın.

4. Izgara aksesuarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarlarda önceden ısıtın.

5. Sebzelerle mantarların yarısını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine ekleyin ve sepeti Airfryer'a yerleştirin. Hazır olunca bu işlemi kalan sebze ve mantarlarla tekrarlayın ancak ön ısıtma adımını atlayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Tahinli Sufle

6. Tahinli Sufle

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 2 yemek kaşığı un

  • 2 yemek kaşığı şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yumurta

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

  • Pudra şekeri (üzeri için, isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Küçük bir tencerede tereyağını eritin. Erimiş tereyağına tahini ekleyin ve iyice karıştırın.2. Tahin karışımına unu ekleyin ve karıştırarak hamur kıvamına gelmesini sağlayın.

3. Ayrı bir kapta yumurtaları ve şekeri mikser ile çırpın. Karışım beyazlaşana kadar çırpmaya devam edin.

4. Çırpılmış yumurta ve şeker karışımına süt ve vanilya özünü ekleyin ve karıştırın.

5. Tahinli hamur karışımını yumurta karışımına yavaş yavaş ekleyin ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

6. Sufle kalıplarını tereyağı ile yağlayın ve hafifçe un serpin. Hazırladığınız sufle karışımını kalıplara eşit şekilde paylaştırın.

7. Sufle kalıplarını Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. 180°C'de 8 dakika pişirin. Sıcak servis edin.

7. Çıtır Soğan Halkaları

7. Çıtır Soğan Halkaları

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 2 büyük soğan

  • 1 su bardağı un

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yumurta

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Soğanları halka halka doğrayın.

2. Bir kapta un, süt, yumurta, tuz ve karabiberi karıştırarak hamur yapın.

3. Soğan halkalarını bu hamura bulayın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin ve 200°C'de 10 dakika pişirin.

8. Milföy Simit

8. Milföy Simit

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Malzemeler:

  • 4 adet milföy hamuru

  • 1 yemek kaşığı pekmez

  • 1/4 su bardağı su

  • Susam

Yapılışı:

1. Milföy hamurlarını buzluktan çıkarıp oda sıcaklığında biraz yumuşamalarını bekleyin.

2. Hamurlar yumuşadıktan sonra her birini uzun şeritler halinde kesin. Her ikili milföy hamurunu ortadan ikiye bölerek iki uzun şerit elde edebilirsiniz.

3. Her iki şeridi birbirine dolayarak burgu şeklinde kıvırın. Sonrasında uçları birleştirerek halka şekli verin ve uçlarını hafifçe bastırarak yapıştırın.

4. Bir kapta pekmez ve suyu karıştırın. Milföy simitlerini bu karışıma batırın.

5. Ayrı bir tabağa susam dökün. Pekmezli suya batırdığınız milföy simitlerini susama bulayın.

6. Susama buladığınız simitleri Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin. Simitler altın rengi olana kadar pişirin.

9. Çikolatalı Kurabiye

9. Çikolatalı Kurabiye

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 8-10 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 100 gr bitter çikolata (parçalanmış)

Yapılışı:

1. Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın.

2. Yumurtayı ekleyin ve karıştırın.

3. Un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın, ardından çikolata parçalarını ekleyin.

4. Hamurdan küçük toplar yapın ve Philips Airfryer 7000 XXL sepetine yerleştirin.

5. 180°C'de 8-10 dakika pişirin.

10. Izgara Peynirli Sandviç

10. Izgara Peynirli Sandviç

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 6 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Malzemeler (4 porsiyon):

  • 200 gram kaşar / çedar peyniri

  • 2 yemek kaşığı erimiş tereyağı

  • 8 dilim tost ekmeği

Yapılışı:

1. Peyniri ince ince dilimleyin. Tost ekmeği dilimlerinin her iki tarafını da eritilmiş tereyağı ile fırçalayın. 

2. Dilimlenmiş peyniri dört ekmek dilimine eşit olarak yerleştirin ve kalan ekmekleri üzerlerine kapatın.

3. Sandviçleri sepete koyun ve sepeti Philips Airfryer 7000 XXL'a yerleştirin. Cihazı belirtilen ayarlarda çalıştırın.

4.Piştikten sonra ızgara peynirli sandviçleri sıcak servis edin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın