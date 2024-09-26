İçindeki Cadıyı Derinden Hisseden ve Gözünden Ateş Çıkan Kadınlar İçin 13 Şarkı
İçindeki Cadıyı Derinden Hisseden ve Gözünden Ateş Çıkan Kadınlar İçin 13 Şarkı
Eski zamanlarda yaşasaydınız kendini nasıl bir karakterle eşlerdiniz? Bu soruya cevap olarak 'cadı' diyenleri sessizce bu köşeye alabiliriz. Bu mistik dünyada size hediye edeceğimiz şarkıları da aşağı bıraktık! 💫🙌
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1. Agnes Obel - Chord Left
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2. The Civil Wars - Devil's Backbone
3. BANKS - Waiting Game
4. Hunter As a Horse - The Passenger
5. Agnes Obel - Fuel To Fire
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6. Agnes Obel - September Song
7. Rhiannon
8. Black
9. Shadow Tree
10. AURORA - The River
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