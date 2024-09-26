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İçindeki Cadıyı Derinden Hisseden ve Gözünden Ateş Çıkan Kadınlar İçin 13 Şarkı

etiket İçindeki Cadıyı Derinden Hisseden ve Gözünden Ateş Çıkan Kadınlar İçin 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 23:18

Eski zamanlarda yaşasaydınız kendini nasıl bir karakterle eşlerdiniz? Bu soruya cevap olarak 'cadı' diyenleri sessizce bu  köşeye alabiliriz. Bu mistik dünyada size hediye edeceğimiz şarkıları da aşağı bıraktık! 💫🙌

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1. Agnes Obel - Chord Left

2. The Civil Wars - Devil's Backbone

3. BANKS - Waiting Game

4. Hunter As a Horse - The Passenger

5. Agnes Obel - Fuel To Fire

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6. Agnes Obel - September Song

7. Rhiannon

8. Black

9. Shadow Tree

10. AURORA - The River

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11. Lorde - Team

12. Melanie Martinez - Mad Hatter

13. Kelsey Waters - Want - Layman Drug Co. Sessions

14. Wolf

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