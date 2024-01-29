Hükümetin Tarım Sektöründeki Adımlarını Yetersiz Bulan Fransız Çiftçiler Ayaklandı
Hükümetin Tarım Sektöründeki Adımlarını Yetersiz Bulan Fransız Çiftçiler Ayaklandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ulusal medyadan gelen haberlere göre, Almanya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından şimdi de Fransa'da çiftçi eylemleri devam ediyor.
Sendikaların çağrısı üzerine gerçekleştirilen "Paris’i kuşatma" eylemi kapsamında, çiftçiler traktörleriyle başkente giden yolları trafiğe kapatarak uzun kuyruklar oluşturdu.
Rungis Pazarı'na ürün nakliyatını engellemeyi hedefliyorlar.
Eylemlerin temel sebebi ne?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda