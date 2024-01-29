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Hükümetin Tarım Sektöründeki Adımlarını Yetersiz Bulan Fransız Çiftçiler Ayaklandı

Hükümetin Tarım Sektöründeki Adımlarını Yetersiz Bulan Fransız Çiftçiler Ayaklandı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.01.2024 - 23:46

Fransa'nın çeşitli bölgelerinden traktörleriyle harekete geçen çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını eleştirmek adına Paris'e giriş ve çıkış yollarını traktörleriyle engelleyerek protesto düzenledi.

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Ulusal medyadan gelen haberlere göre, Almanya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından şimdi de Fransa'da çiftçi eylemleri devam ediyor.

Ulusal medyadan gelen haberlere göre, Almanya, Polonya, Belçika ve Hollanda'nın ardından şimdi de Fransa'da çiftçi eylemleri devam ediyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden sendikalı çiftçiler, hükümetin tarım sektöründeki adımlarını yetersiz buldukları gerekçesiyle Paris'e doğru traktörleriyle yola çıktılar.

Sendikaların çağrısı üzerine gerçekleştirilen "Paris’i kuşatma" eylemi kapsamında, çiftçiler traktörleriyle başkente giden yolları trafiğe kapatarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Sendikaların çağrısı üzerine gerçekleştirilen "Paris’i kuşatma" eylemi kapsamında, çiftçiler traktörleriyle başkente giden yolları trafiğe kapatarak uzun kuyruklar oluşturdu.

Paris'e giriş ve çıkış noktalarında, 15 bin civarında polisin görevlendirildiği bildirildi. Ülke genelinde 21 farklı noktada gerçekleştirilen eylemlere ise yaklaşık 2 bin çiftçinin katılım sağladığı, 25 farklı yerde ise 1200'den fazla tarım makinesi ile yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Rungis Pazarı'na ürün nakliyatını engellemeyi hedefliyorlar.

Rungis Pazarı'na ürün nakliyatını engellemeyi hedefliyorlar.

800'den fazla traktör ile Paris'i kuşatan çiftçiler, şehrin göbeğinde 234 hektarlık bir alana kurulu olan ve 12 binden fazla kişinin çalıştığı pazara yapılan sevkiyatın önüne geçmek istiyor.

Eylemlerin temel sebebi ne?

Eylemlerin temel sebebi ne?

Çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Avrupa Birliği'nin tarım politikaları, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerde yapılan kesintiler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından ortaya çıkan yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri bulunuyor.

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