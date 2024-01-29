Hükümetin Tarım Sektöründeki Adımlarını Yetersiz Bulan Fransız Çiftçiler Ayaklandı

Paris'e giriş ve çıkış noktalarında, 15 bin civarında polisin görevlendirildiği bildirildi. Ülke genelinde 21 farklı noktada gerçekleştirilen eylemlere ise yaklaşık 2 bin çiftçinin katılım sağladığı, 25 farklı yerde ise 1200'den fazla tarım makinesi ile yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.