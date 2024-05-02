HUAWEI Yeni Akıllı Telefonlarını Duyurdu: nova 12 Serisi Telefonlar HUAWEI Online Mağaza'da!
HUAWEI Yeni Akıllı Telefonlarını Duyurdu: nova 12 Serisi Telefonlar HUAWEI Online Mağaza'da!
HUAWEI yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Markaya selfie yenilikleriyle çığır açan ve yüksek performanslı teknolojileriyle ince ama şık tasarımlarla bir araya getirmeye odaklanan amiral gemisi HUAWEI nova 12 Serisi öncülük ediyor.
HUAWEI nova serisi, her zaman tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren bir felsefe tarafından yönlendirildi ve her iki yön arasında başarılı bir denge kurdu. HUAWEI nova 12 Serisi, genç kullanıcılarının özgür ruhlu, kendine güvenen tutumlarını yansıtmak için performans ve yenilikten ödün vermeden şık, ultra ince ve şık bir cihaz tasarımını korumaya devam ediyor.
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