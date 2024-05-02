HUAWEI Yeni Akıllı Telefonlarını Duyurdu: nova 12 Serisi Telefonlar HUAWEI Online Mağaza'da!

HUAWEI nova serisi, ön kamera teknolojisindeki yazılım ve donanım yenilikleriyle sektörde her zaman öncü olmuştur. Sosyal medya ve kişisel anıların dijitalleştirilmesi çağında ön kamera daha fazla önem kazandıkça, HUAWEI nova 12 Serisi ön kamera teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor ve her kullanıcıya sıradan benliklerini nova yıldızlarına dönüştürme fırsatı veriyor.

HUAWEI nova 12s, aynı fiyat aralığındaki akıllı telefonlar arasında en yüksek çözünürlüklü ön kameralardan birini sunan 60MP Ultra Geniş Selfie Kamerası ile parlıyor. Kullanıcılar, 100° ultra geniş açısı sayesinde daha büyük grup fotoğrafları çekebilecek ve arkadaşları ve aileleriyle değerli anılarını çerçeveleyebilecek veya dağlık manzaralar veya parlak şehir silüetleri gibi geniş arka planları öne çıkararak selfie'lerini seviyelendirebilecekler. Son teknoloji ön kamera teknolojisi, çok yönlü çekim modları sunan 50MP Ultra Vision ana Kamera ve 8MP Geniş Açılı Makro Kamera gibi ana kamera modülleriyle el ele gidiyor. XD Portre Motoru ile geliştirilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık deneyimi sayesinde kullanıcılar benzersiz benliklerinin, yaşamlarının ve hikayelerinin en özgün fotoğraflarını çekebilirler.