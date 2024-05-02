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HUAWEI Yeni Akıllı Telefonlarını Duyurdu: nova 12 Serisi Telefonlar HUAWEI Online Mağaza'da!

HUAWEI Yeni Akıllı Telefonlarını Duyurdu: nova 12 Serisi Telefonlar HUAWEI Online Mağaza'da!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
02.05.2024 - 16:14

HUAWEI yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Markaya selfie yenilikleriyle çığır açan ve yüksek performanslı teknolojileriyle ince ama şık tasarımlarla bir araya getirmeye odaklanan amiral gemisi HUAWEI nova 12 Serisi öncülük ediyor.

HUAWEI nova serisi, her zaman tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren bir felsefe tarafından yönlendirildi ve her iki yön arasında başarılı bir denge kurdu. HUAWEI nova 12 Serisi, genç kullanıcılarının özgür ruhlu, kendine güvenen tutumlarını yansıtmak için performans ve yenilikten ödün vermeden şık, ultra ince ve şık bir cihaz tasarımını korumaya devam ediyor.

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HUAWEI nova 12s, hafif ve jilet inceliğindeki tasarımıyla öncülük ediyor ve Extreme R Angle tasarımıyla yapısını optimize ediyor. HUAWEI nova 12s ve nova 12 SE, önceki nova serisi akıllı telefonlardan ikonik ve göz kamaştırıcı Star Orbit Ring tasarımını miras alıyor. Evrenin kozmik düzeninden ve uyumundan ilham alan Star Orbit Ring üst düzey işçiliğiyle de büyülüyor. HUAWEI nova serisi, HUAWEI nova 12s'in taç yaprağı desenli mavisinden gibi dizi göz alıcı renge sahip ve her renk, yeni neslin tutkulu kişiliklerini ve kendine güvenen stillerini farklı bir şekilde temsil ediyor.

Selfie Kamera İnovasyonunda Yeni Bir Sınır

Selfie Kamera İnovasyonunda Yeni Bir Sınır

HUAWEI nova serisi, ön kamera teknolojisindeki yazılım ve donanım yenilikleriyle sektörde her zaman öncü olmuştur. Sosyal medya ve kişisel anıların dijitalleştirilmesi çağında ön kamera daha fazla önem kazandıkça, HUAWEI nova 12 Serisi ön kamera teknolojisinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor ve her kullanıcıya sıradan benliklerini nova yıldızlarına dönüştürme fırsatı veriyor.

HUAWEI nova 12s, aynı fiyat aralığındaki akıllı telefonlar arasında en yüksek çözünürlüklü ön kameralardan birini sunan 60MP Ultra Geniş Selfie Kamerası ile parlıyor. Kullanıcılar, 100° ultra geniş açısı sayesinde daha büyük grup fotoğrafları çekebilecek ve arkadaşları ve aileleriyle değerli anılarını çerçeveleyebilecek veya dağlık manzaralar veya parlak şehir silüetleri gibi geniş arka planları öne çıkararak selfie'lerini seviyelendirebilecekler. Son teknoloji ön kamera teknolojisi, çok yönlü çekim modları sunan 50MP Ultra Vision ana Kamera ve 8MP Geniş Açılı Makro Kamera gibi ana kamera modülleriyle el ele gidiyor. XD Portre Motoru ile geliştirilmiş yüksek çözünürlüklü fotoğrafçılık deneyimi sayesinde kullanıcılar benzersiz benliklerinin, yaşamlarının ve hikayelerinin en özgün fotoğraflarını çekebilirler.

Benzersiz ve Güçlü Kullanıcı Deneyimi

Benzersiz ve Güçlü Kullanıcı Deneyimi

HUAWEI nova 12 Serisi, yeni EMUI 14'ü kullanan ilk Huawei akıllı telefonlar olacaklar. Yükseltilmiş işletim sistemi, önceki nesillere göre güvenlik, kişiselleştirme ve verimliliği artırarak kullanıcılara daha zahmetsiz bir arayüz ve eğlenceli özelleştirmeler sunuyor. Artık kullanıcıların AOD kilit ekranlarından gerçek zamanlı yerel uygulama etkinliklerine anında göz atmalarını sağlayan bir bildirim özelliği olan Canlı Görünüm ve kullanıcılara kendi benzersiz duvar kağıtlarını seçmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için birçok seçenek sunan Kilit Ekranı Temaları gibi yeni özellikler var.

Daha da önemlisi, EMUI 14 güvenlik ve gizlilikle ilgili artan endişeleri gideriyor. Daha fazla üçüncü taraf uygulama ve web sitesi kullanıcı bilgilerine erişmek istediğinden, EMUI 14 kullanıcılara uygulama izinleri ve kişisel verilerine erişim üzerinde tam kontrol sağlıyor. Ayrıca, kullanıcıların bir geçiş düğmesine dokunarak gizlilik ayarlarını etkinleştirip devre dışı bırakabildikleri sezgisel ve basitleştirilmiş bir kullanıcı yüzü aracılığıyla yönetilmesi de kolaylaştırılıyor.

12. nesil nova Serisi akıllı telefonlar, yazılım iyileştirmeleriyle akıllı telefon performansını yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda ürün donanımını da geliştirmeyi başarıyor. HUAWEI nova 12s, ince akıllı telefon cihaz gövdesi içinde büyük, uzun ömürlü 4500 mAh pil barındırıyor ve gerektiğinde hızlı bir güçlendirme için 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0'ı destekliyor. Kullanıcılar bu sayede pil ömrünün azalmasından daha az rahatsızlık duyacak ve gün boyu kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak.

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nova 12s’in 22.999 TL fiyatı yanı sıra 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor.

https://consumer.huawei.com/tr/phones/nova-12s/buy/

nova 12 SE ise 19.999 TL fiyatla satışa sunulurken 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor.

https://consumer.huawei.com/tr/phones/nova12-se/

Ayrıca ANOVA121000PR indirim kupon kodu kullanılarak tüm nova 12 Serisi telefonlarda 1.000 TL indirim kazanılabiliyor.

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