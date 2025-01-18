Hilary Duff'un Bebeğinden Shakira'nın Gözlüklerine 18 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Hilary Duff'un Bebeğinden Shakira'nın Gözlüklerine 18 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kylie Minogue
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Kendall Jenner
Michele Morrone
Bella Hadidd
Georgina Rodriguez
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Sofia Vergara
Hilary Duff
Rita Ora
Shakira
Emrata
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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