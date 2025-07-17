Hiç Kimyasal Kullanmadan Ev Temizliği Yapmak Mümkün mü?
Derinlemesine temizlik ve hijyen denilince çoğumuzun aklına çeşit çeşit kimyasallar ve hazır ürünler gelse de aslında aynı etki evinizdeki tamamen doğal malzemelerle de yakalanabilir. Hem ev ekonomisine katkı sağlayan hem de kalıcı hijyen için harika olan bu malzemeleri gelin birlikte tanıyalım. İşte evde organik temizlik yapmak isteyenlere özel harika öneriler!
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1. Çok amaçlı temizlik için: Sirke
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2. Zor lekeler artık zor değil: Karbonat
3. Gücünü asla hafife almayın: Limon
4. Yüzyılların eskitemediği: Doğal sabunlar
5. Antibakteriyel etki: Esansiyel yağlar
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6. Cam yüzeyler için en iyisi: Sirkeli su
7. Tek başına yeterli: Mikrofiber bezler
8. Doğal temizlik: Ev yapımı deterjan
9. Lavabo açıcı yerine: Karbonat ve sirke
10. Deterjansız çamaşır temizliği: Doğal sabun rendesi ve karbonat
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11. Kimyasal koku gidericilere ihtiyacınız yok: Tarçın ve karanfil
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Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
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