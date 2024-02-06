Herkesin Kazandığı Bir Yarış: StartGate Global Game Jam’24
StartGate, dünyanın en büyük oyun geliştirme etkinliği Global Gam Jam’in (GGJ) bu yılki adreslerinden biri oldu. StartGate Global Game Jam’24 kapsamında bir araya gelen 16 takım, 48 saat boyunca yaratıcılıklarının sınırlarını zorladı. “Beni Güldür” GGJ global temasında ve StartGate’in, JCI iş birliğinde organize ettiği “Nitelikli Eğitim” temalı alt yarışma kategorisinde oyunlar üretildi. StartGate’in tüm iştirakleri ile her zaman gençlerin ve oyun ekosistemi paydaşlarının yanında olduğuna bir kez daha vurgu yapan StartGate CEO’su Mustafa Cihat Durmuş, “StartGate; iştirakleri, mentorleri, iş koçları, yatırım yaptığı stüdyoları ve değerli sponsorlarının iş birliğinde eğlenceli, öğretici, yaratıcı, fark ettirici ve cesaret ettiren bir 48 saate ev sahipliği yaptı” dedi.