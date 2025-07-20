onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Herkesin “Aynı Ben” Diye Paylaştığı 15 Viral Tweet

etiket Herkesin “Aynı Ben” Diye Paylaştığı 15 Viral Tweet

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
20.07.2025 - 10:32

Twitter'ı henüz X olmadığı, mavi tiklilerin sırf para kazanmak uğruna saçmalamadığı o güzel zamanlar... Herkesin aklından geçenleri bir tweet ile anlatabiliyorlardı insanlar. Biraz o yıllara ışınlanmak hepimize iyi gelecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Maymun gerçekten ne yapmış olabilir?😅

1. Maymun gerçekten ne yapmış olabilir?😅

Adana'nın içinde geçtiği her tweet niyeyse komik oluyor. Güneşe ateş edenlere biraz daha toleranslı mı davransak acaba ne dersiniz?

2. Ne ararsan bende var!

2. Ne ararsan bende var!

İngilizce bilmeden İngilizce konuşmaya çalışanlar burada mı acaba? Haydi yavaşça el kaldırıyoruz!

3. Zeytinli poğaçanın içindeki zeytin miktarı sorunsalı.

3. Zeytinli poğaçanın içindeki zeytin miktarı sorunsalı.

Zeytinli poğaçayı çok seviyoruz ama içindeki zeytinin miktarı biraz sıkıntılı sanki? Ne var sanki az daha zeytin koysanız içine.

4. Rukiye hanım, kahveniz hazır!

4. Rukiye hanım, kahveniz hazır!

Bizdeki yerel tatlara bağımlılık şaka mı?

5. Nikomu endaksi yoksa sen misin?

5. Nikomu endaksi yoksa sen misin?

İngilizce klavyenin, insanları Yabancı Damat Eleni halaya dönüştürdüğü o anlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Ankara ve kanguru eğrisi.

6. Ankara ve kanguru eğrisi.

Kanguruların, Ankara'yı işgal edeceğini düşünmeden duramıyorduk. Gerçekten olabilir miydi?

7. Duşta sıcak-soğuk su ayarı yapmanın o büyük zorluğu.

7. Duşta sıcak-soğuk su ayarı yapmanın o büyük zorluğu.

Duşun ilk 5 dakikası bu lanet uğraşla geçiyor. Suya ayar çekerken çekilen çilenin de haddi hesabı yok tabii.

8. Masonlar diş fırçalar mı?

8. Masonlar diş fırçalar mı?

Hollywood gülüşüne sahip olmayı o kadar kolay mı sandınız? Mehmet Karahanlı bile buna karşı koyamamıştı, hatırlayın!

9. Arnavut kaldırımlı dar sokakta...

9. Arnavut kaldırımlı dar sokakta...

Biz düz asfalt seviyoruz kardeşim, Arnavut kaldırımınız sizin olsun!

10. Nerede o eski güzel günler?

10. Nerede o eski güzel günler?

Okuldan dönmüşsün, annen ekmek arası peynir domates yapmış. Televizyonda en sevdiğin çizgi film var. Tekrar o günlerdeki gibi hissedebilecek miyiz gerçekten?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Herkesin albümü kendine.

11. Herkesin albümü kendine.

Kıvırcık Ali, Isırgan Otu hepsinden iyiydi, kabul edin!

12. Doğum günümdü...

12. Doğum günümdü...

Ah bir de o vesikalık fotoğrafa yapılan akıl almaz şoplar. Neyse, artık Seda Sayan gibi bebek yüz filtreleri kullanıyoruz biz.

13. Hayat şaşırtır hep zaten!

13. Hayat şaşırtır hep zaten!

Şans, artık sadece kedilere konulan bir isim mi yoksa gerçekten bir anlamı var mı? Hatırlamıyoruz!

14. Olsun, o da insan.

14. Olsun, o da insan.

Hangimizin böyle saçma anı yok ki zaten? Ne olur herkese ifşalamayın bizi!

15. Memati, maske taksan da o sıfat belli oluyor!

15. Memati, maske taksan da o sıfat belli oluyor!

Bir nick var benden içeri...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın