Herkesin “Aynı Ben” Diye Paylaştığı 15 Viral Tweet
Twitter'ı henüz X olmadığı, mavi tiklilerin sırf para kazanmak uğruna saçmalamadığı o güzel zamanlar... Herkesin aklından geçenleri bir tweet ile anlatabiliyorlardı insanlar. Biraz o yıllara ışınlanmak hepimize iyi gelecek.
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1. Maymun gerçekten ne yapmış olabilir?😅
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2. Ne ararsan bende var!
3. Zeytinli poğaçanın içindeki zeytin miktarı sorunsalı.
4. Rukiye hanım, kahveniz hazır!
5. Nikomu endaksi yoksa sen misin?
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6. Ankara ve kanguru eğrisi.
7. Duşta sıcak-soğuk su ayarı yapmanın o büyük zorluğu.
8. Masonlar diş fırçalar mı?
9. Arnavut kaldırımlı dar sokakta...
10. Nerede o eski güzel günler?
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11. Herkesin albümü kendine.
12. Doğum günümdü...
13. Hayat şaşırtır hep zaten!
14. Olsun, o da insan.
15. Memati, maske taksan da o sıfat belli oluyor!
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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