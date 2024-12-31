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Herkes Hesabını Kontrol Etsin! Bankalardan Yeni Uygulama: Hesap Bakım Ücreti Almaya Başladılar

Herkes Hesabını Kontrol Etsin! Bankalardan Yeni Uygulama: Hesap Bakım Ücreti Almaya Başladılar

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.12.2024 - 08:57 Son Güncelleme: 31.12.2024 - 09:07

Bazı Bankalar, müşterilerinden 'hesap bakım ücreti' adı altında para kesmeye başladı. Yıllık 790 TL’ye varan kesintiler nedeniyle bazı yatırımcılar hesaplarını kapatma kararı aldı. İşte Ekol TV’e yer alan haberin detayları…

Kaynak: https://www.ekoltv.com.tr/ekonomi/hem...
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Türkiye'deki bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından "hesap bakım ücreti" tahsil etmeye başladı.

Türkiye'deki bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından "hesap bakım ücreti" tahsil etmeye başladı.

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım tarafından alınan bu karar, yatırımcıları şaşırttı.

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım tarafından alınan bu karar, yatırımcıları şaşırttı.

Bankalardan yapılan açıklamaya göre, bu kesintiler yılda iki kez olmak üzere toplamda yıllık 390 ila 790 TL arasında değişen ücretler olarak uygulanacak.

Bankalardan yapılan açıklamaya göre, bu kesintiler yılda iki kez olmak üzere toplamda yıllık 390 ila 790 TL arasında değişen ücretler olarak uygulanacak.

Yapılan bilgilendirmede, Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın 790 TL, Halk Yatırım'ın ise 390 TL hesap bakım ücreti alacağı belirtildi. Bankalar, bu yeni uygulama hakkında müşterilerini kısa mesaj yoluyla bilgilendirdi.

Yapılan bilgilendirmede, Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın 790 TL, Halk Yatırım'ın ise 390 TL hesap bakım ücreti alacağı belirtildi. Bankalar, bu yeni uygulama hakkında müşterilerini kısa mesaj yoluyla bilgilendirdi.

Uygulamanın şimdilik sadece üç banka ile sınırlı olduğu belirtilirken, diğer bankaların da benzer kesintiler yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Uygulamanın şimdilik sadece üç banka ile sınırlı olduğu belirtilirken, diğer bankaların da benzer kesintiler yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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