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Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ekim Ayında Tüketilmesi Gereken 11 Meyve-Sebze

etiket Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ekim Ayında Tüketilmesi Gereken 11 Meyve-Sebze

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 19:01

Her şey zamanında yenmeli ki en taze ve lezzetlisi olsun. Bu içeriğimizde Ekim ayının favorisi olan sebze ve meyveleri sıraladık. Afiyet olsun!

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1. Elma

Listenin başında tabii ki elma yer alıyor. Elma, lif ve C vitamini açısından oldukça zengin. Leziz elmalar alın ve güzelce dilimleyip atıştırmalık olarak gün içinde veya akşam dizinizi izlerken afiyetle yiyin.

2. Nar

Sonunda mevsimi geldi! Bağışıklık sistemini güçlendiren nar, C ve K vitamini açısından çok önemli. Ayrıca nar denilince akla ilk olarak kan dolaşımını düzenlemesi ve kalp sağlığını koruması geliyor. Narı özellikle de salatalarla tüketebilirsiniz.

3. Üzüm

Sonbaharda üzüm yemek çok daha güzel oluyor çünkü tadı en lezzetli halini kazanıyor. Üzüm yemek cildi güzelleştiriyor, kalp sağlığını destekliyor, kan basıncını dengeliyor… Ayrıca ara öğün olarak da üzüm yemek çok pratik oluyor.

4. İncir

Bu önerimizde tazesini değil de kuru inciri önereceğiz. Çünkü kuru incir lif bakımından zengin olmasının yanı sıra aynı zamanda sindirim sistemine de iyi geliyor. Bahsetmemiz gereken bir başka şey ise yüksek kalsiyum ve magnezyum içeriği sayesinde kemik sağlığını da desteklemesi.

5. Hurma

Enerji sağlama konusunda hurma kadar iyisi var mıdır? Hiç sanmıyoruz! Hurmada yüksek lif ve doğal şeker bulunuyor. Bu da sindirim sistemini düzenlerken enerjinin sağlanmasına katkıda bulunuyor.

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6. Balkabağı

Cadılar Bayramı geliyorken balkabağına bu listede yer vermesek olmazdı. Balkabağında A ve C vitaminin yanı sıra potasyum da bulunuyor. Bu da göz sağlığını destekleyen bir yapıda olduğunu gösteriyor. Ayrıca bağışık sistemini güçlendiren sebzelerden biri de balkabağı.

7. Karnabahar

Düşük kalorili olması nedeniyle diyetlerde sık sık tercih edilen karnabahar, yalnızca diyet için değil aynı zamanda kansere karşı koruyucu etkisiyle de Ekim ayında bol bol tüketmenizi önerdiğimiz sebzelerden. Haşlayarak veya çorbada kullanabileceğiniz bir sürü leziz tarif bulunuyor.

8. Brokoli

Yüksek miktarda C vitamini içeren brokoli, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin. Demir, potasyum ve kalsiyum içeriği nedeniyle de kemik sağlığına iyi geliyor. sindirimi kolaylaştırıyor, cilt sağlığına katkıda bulunuyor.

9. Ispanak

Eğer kansızlık sorunu yaşıyorsanız ıspanağı Ekim yemek listenize eklemenizi mutlaka öneriyoruz. Çünkü demir, A, C, E ve K vitaminleri ıspanakta bol bol bulunuyor. Bu da bağışıklık sistemini çok daha güçlü hale getiriyor.

10. Havuç

A vitamini konusunda şüphesiz en zengin sebzelerden biri de havuç. Bu özelliği de onun göz sağlığına iyi gelmesini sağlıyor. Düşük kalorili olması sayesinde de sindirimi kolaylaştırıyor. Havucu salatalarda, yemeklerde, tatlı veya tuzlu tariflerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

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11. Lahana

Gelelim listenin son önerisine… Eğer vücudunuzdaki toksinleri atmak için bir detoks yapıyorsanız lahanayı Ekim’de bol bol tüketmenizi önereceğiz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirip aynı zamanda düzenleyen lahana, haşlanarak veya fırınlanarak yenildiğinde çok daha leziz oluyor.

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