Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ekim Ayında Tüketilmesi Gereken 11 Meyve-Sebze
Her Ürünü Zamanında Yemeyi Sevenlere: Ekim Ayında Tüketilmesi Gereken 11 Meyve-Sebze
Her şey zamanında yenmeli ki en taze ve lezzetlisi olsun. Bu içeriğimizde Ekim ayının favorisi olan sebze ve meyveleri sıraladık. Afiyet olsun!
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1. Elma
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2. Nar
3. Üzüm
4. İncir
5. Hurma
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6. Balkabağı
7. Karnabahar
8. Brokoli
9. Ispanak
10. Havuç
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