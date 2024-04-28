Her Sözüne Yeniden Aşık Olacağınız Gelmiş Geçmiş En İyi 14 Asaf Avidan Şarkısı
Her Sözüne Yeniden Aşık Olacağınız Gelmiş Geçmiş En İyi 14 Asaf Avidan Şarkısı
Kabul edelim bu dünyada Asaf Avidan diye bir gerçek var. Hem melodisi, hem şarkı sözleri hem de klipleri ile sizi kendinizden geçirecek gelmiş geçmiş en iyi şarkılara bir göz atmaya ne dersiniz?
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1. Reckoning Song
2. Lost Horse
3. Bang Bang
4. Different Pulses
5. 900 Days
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6. Love it or Leave it
7. The Labyrinth Song
8. The Golden Calf
9. Gold Shadow
10. Little Parcels of an Endless Time
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11. Wildfire
12. To Love Another
13. Earth Odyssey
14. Indifferent Skies
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