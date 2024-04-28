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Her Sözüne Yeniden Aşık Olacağınız Gelmiş Geçmiş En İyi 14 Asaf Avidan Şarkısı

etiket Her Sözüne Yeniden Aşık Olacağınız Gelmiş Geçmiş En İyi 14 Asaf Avidan Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 16:53

Kabul edelim bu dünyada Asaf Avidan diye bir gerçek var. Hem melodisi, hem şarkı sözleri hem de klipleri ile sizi kendinizden geçirecek gelmiş geçmiş en iyi şarkılara bir göz atmaya ne dersiniz?

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1. Reckoning Song

2. Lost Horse

3. Bang Bang

4. Different Pulses

5. 900 Days

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6. Love it or Leave it

7. The Labyrinth Song

8. The Golden Calf

9. Gold Shadow

10. Little Parcels of an Endless Time

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11. Wildfire

12. To Love Another

13. Earth Odyssey

14. Indifferent Skies

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