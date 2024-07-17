Her İki Genç Yetenekten Biri, 1 Yıl İçinde İş Değiştirmeyi Planlıyor!
Her İki Genç Yetenekten Biri, 1 Yıl İçinde İş Değiştirmeyi Planlıyor!
Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, 25. yılını kutlarken Türkiye’de istihdam piyasasının çeyrek asrını mercek altına aldı. Bir dizi araştırma ile 25 yıldaki dönüşümü ele alan Kariyer.net, hem adaylar hem de işverenler adına önemli içgörüler sağlayan sonuçları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılda ortalama 1.9 milyon kişinin işe yerleşmesine katkı sağlayan Kariyer.net, 25. yılında iş dünyasındaki değişimi ve gelişimi, yaptığı araştırmalarla ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışanlar artık daha cesur!
Adaylar iş bulmadan istifa edebiliyor...
Yeteneklerin yeni önceliği “iş güvencesi”.
İşverenlerin yetkinlik ihtiyaçları değişiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılda ortalama 1.9 milyon kişi, Kariyer.net platformları aracılığıyla işe yerleşti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın