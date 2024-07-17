Görüş Bildir
Haberler
Onedio Özel
Her İki Genç Yetenekten Biri, 1 Yıl İçinde İş Değiştirmeyi Planlıyor!

Her İki Genç Yetenekten Biri, 1 Yıl İçinde İş Değiştirmeyi Planlıyor!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
17.07.2024 - 15:19

Türkiye’nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net, 25. yılını kutlarken Türkiye’de istihdam piyasasının çeyrek asrını mercek altına aldı. Bir dizi araştırma ile 25 yıldaki dönüşümü ele alan Kariyer.net, hem adaylar hem de işverenler adına önemli içgörüler sağlayan sonuçları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yılda ortalama 1.9 milyon kişinin işe yerleşmesine katkı sağlayan Kariyer.net, 25. yılında iş dünyasındaki değişimi ve gelişimi, yaptığı araştırmalarla ortaya koydu.

Yılda ortalama 1.9 milyon kişinin işe yerleşmesine katkı sağlayan Kariyer.net, 25. yılında iş dünyasındaki değişimi ve gelişimi, yaptığı araştırmalarla ortaya koydu.

Şirket, yetenekler nezdinde çeyrek asırda yaşanan dönüşümü gün yüzüne çıkarmak için “Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25 Yılı ve Geleceği” araştırmasını gerçekleştirdi. Ayrıca bağımsız araştırma şirketi Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından yapılan “Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi” ile istihdama sağladığı katkıyı açıkladı. Ek olarak The Network ve Boston Consulting Group (BCG) iş birliği ile gerçekleşen, Türkiye ayağını Kariyer.net’in yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi”nin sonuçlarını Four Seasons Hotel Bosphorus’ta 25. yılı için yaptığı basın toplantısıyla duyurdu.

Çalışanlar artık daha cesur!

Çalışanlar artık daha cesur!

Türkiye’de Kariyer ile Yeteneğin 25 yılı ve Geleceği araştırması, çalışanların iş değiştirme noktasında çekinmediklerini de ortaya koydu. Kariyerinin ilk yıllarındaki her iki adaydan biri önümüzdeki bir yıl içinde iş değiştirmeyi planlarken, iş yaşamında 20 yılı geride bırakan her dört adaydan biri aynı düşünceye sahip.

Yeni bir iş aramaya sebep olacak en önemli unsur ise daha iyi bir maaş ve yan haklar oldu. Maaş ve yan haklar, 5 yıldan az deneyime sahip olanlar için iş değiştirmek adına ilk neden olurken, 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlarda ikinci sırada yer aldı. Çalışanların yeni bir iş fırsatını değerlendirmesini sağlayacak en önemli unsurun tatmin edici maaş ve prim sistemi olduğu görüldü.

Adaylar iş bulmadan istifa edebiliyor...

Adaylar iş bulmadan istifa edebiliyor...

Son iş yerinden istifa ederek ayrılan çalışanların %67’si iş bulmadan istifa etmeyi göze alırken, istifa edenlerin çoğunluğu uzun sayılmayacak bir süre içerisinde yeni işini buldu. Önce istifa edip sonra iş bulanların da %67’si 6 ay içinde mevcut işini bulduğunu ifade etti.

Yeteneklerin yeni önceliği “iş güvencesi”.

Yeteneklerin yeni önceliği “iş güvencesi”.

Kariyer.net’in The Network ve BCG ile yürüttüğü “Global Yeteneklerin Şifresi” ise Türkiye istihdam piyasası ile global piyasadaki dinamikleri karşılaştırdı.

Global yeteneklere işten beklentileri sorulduğunda yetenekler önceliklerini; İş Güvencesi, İyi İş-Yaşam Dengesi ve Finansal Getiri şeklinde sıraladı. 2014'ten bu yana İş Güvencesi ve Finansal Getiri kriterleri ilk kez ilk üçte kendine yer buldu. İyi İş-Yaşam Dengesi ise 2014 yılından bu yana ilk üç öncelik arasında yer alıyor.

İşverenlerin yetkinlik ihtiyaçları değişiyor.

İşverenlerin yetkinlik ihtiyaçları değişiyor.

Kariyer.net, 2007-2024 arasında 300 bine yakın ilanı analiz etti. İşverenlerin ilanda adaylardan talep ettiği 2.000’den fazla tekil yeteneği ele aldı. 2010 öncesinde şirketlerin en çok talep ettiği içsel beceri 'İletişim Becerisi' oldu. Bunu takip eden beceriler sırasıyla; İkna Gücü, Analitik Düşünme ve Müşteri Odaklılık şeklindeydi. Günümüze yaklaştığımızda ise özellikle 2023’ten itibaren yapay zekanın etkisiyle trendlere yeni yeteneklerin eklendiği görülüyor. Analitik Düşünme 2024’te ilk sırayı alıyor. Ayrıca Yenilikçi ve Araştırmacı özelliklere sahip adaylara daha fazla ihtiyaç duyuluyor.

Ek olarak Yüksek Motivasyon, Çözüm Odaklılık ve Ekip Çalışmasına Yatkınlık bu dönemde işverenlerin yeni talepleri arasına ekleniyor. World Economic Forum’un 2023’deki Future of Jobs raporu da Kariyer.net’in veri analizinin sonucuna benzer çıktılara sahip. Future of Jobs raporunda da 2023’te çalışanlar için temel beceriler arasında analitik düşünme ve problem çözme becerisi gibi yetenekler öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yılda ortalama 1.9 milyon kişi, Kariyer.net platformları aracılığıyla işe yerleşti.

Yılda ortalama 1.9 milyon kişi, Kariyer.net platformları aracılığıyla işe yerleşti.

Bağımsız araştırma şirketi Politika Analiz Laboratuvarı (PAL), “Kariyer.net Ekonomik Etki Analizi” çalışmasıyla Kariyer.net’in Türkiye istihdam piyasasındaki etkisini ortaya koydu. 2021-2023 yılları arasında özel sektörde işe yerleşenleri temel alan analizde, Türkiye'de işe yerleşenlerin %28’i doğrudan Kariyer.net ve %9'unun ise doğrudan İşin Olsun aracılığıyla işini bulduğu görüldü. Bu dönemde Kariyet.net her yıl ortalama 1,4 milyon kişinin işe yerleşmesine doğrudan katkı sağladı. İşin Olsun dahil edildiğinde ise bu rakam 1,9 milyon kişiyi buldu.

Doğrudan etkilerin yanı sıra Kariyer.net veya İşin Olsun, 2,9 milyon kişinin iş arama ve iş bulma süreçlerinde dolaylı fayda sağladı. Doğrudan ve dolaylı etkiler bir arada değerlendirildiğinde yılda yaklaşık 4,7 milyon kişi işe yerleşme sürecinde Kariyer.net ve İşin Olsun’dan faydalandı.

Araştırma raporlarını incelemek için tıklayın!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın