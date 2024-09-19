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Her Balığın Bir Zamanı Var: Ne Yiyeceğini Bilmeyenler İçin Eylül Ayında Hangi Balıklar Yenmeli Söylüyoruz!

etiket Her Balığın Bir Zamanı Var: Ne Yiyeceğini Bilmeyenler İçin Eylül Ayında Hangi Balıklar Yenmeli Söylüyoruz!

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 19:01

Sonunda balık sezonu açıldı! Eğer siz de balık yemeyi seviyorsanız bu içeriğimizdeki Philips çift hazneli Airfryer ile kolayca pişirebileceğiniz balık önerileri işinize çok yarayacak. Aşağı kaydırmaya devam edin…

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1. Palamut

1. Palamut

Eylül ayında belki de en çok tercih edilen balıkların başında palamut geliyor. Palamutu ızgarada veya fırında pişirerek leziz bir öğün hazırlayabilirsiniz. Yanına roka, kırmızı soğan ve limon da koyarsanız tamam demektir!

2. Sardalya

2. Sardalya

Sardalya için de önerimiz yine ızgara olacak! Dilerseniz sardalyayı mangal veya tavayı da kullanarak kızartabilirsiniz. Yanına bir de şöyle güzel bir közlenmiş biber salatası yaparsanız başka ne istersiniz ki? Zeytinyağlı mezeler de sardalyanın yanına çok yakışır.

3. Lüfer

3. Lüfer

Eylül ayında en lezzetli balıklardan biri de lüfer. Lüferi buğulama veya fırında sebzelerle birlikte pişirerek afiyetle yiyebilirsiniz. Masada bir de yoğurtlu mezeler, bol zeytinyağlı bir mevsim salatası da varsa değmeyin keyfinize!

4. Hamsi

4. Hamsi

Bir klasikle geldik! Hamsi, Türkiye’de belki de en çok tüketilen balıklardan biridir. Hamsiyi mısır unuyla hazırlayarak pişirebilirsiniz. Bunun dışında hamsili pilav gibi tariflerle de hamsiyi en leziz hale getirebilirsiniz. Hamsinin yanına en çok ne yakışır diye sorarsanız: mısır ekmeği ve karalahana çorbası!

5. Çinekop

5. Çinekop

Tava veya ızgarada yapıldığında oldukça lezzetli olan çinekop, aslında lüferin küçüğü. Çinekopu hazırladıktan sonra yanında sumaklı soğan, domates salatası veya cacık yapabilirsiniz. Bu hafif balığı yedikten sonra keyfiniz yerine geliyor!

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6. Levrek

6. Levrek

Izgara veya buğulama yaparak hazırlayabileceğiniz levrek, yanında rokalı ve bol nar ekşili bir salata ile bambaşka bir lezzete kavuşuyor. Ayrıca dilerseniz yanına tereyağlı karides ve zeytinyağlı mezeler de yapabilirsiniz.

7. Barbun

7. Barbun

Barbunun yanında en iyi ne gider biliyor musunuz? Tabii ki bol zeytinyağlı, limonlu bir yeşil salata! Eğer isterseniz yanına bir de sarımsaklı, zeytinyağlı bir deniz börülcesi ve haydari gibi mezeleri de ekleyebilirsiniz. Barbun hafif bir balık olduğu için mezelerle çok iyi gider.

8. İstavrit

8. İstavrit

Tavada kızartıp afiyetle yiyebileceğiniz istavriti hazırladıktan sonra yanında yapmanız için güzel bir önerimiz var! Bol zeytinyağlı enginar veya zeytin salatası, istavritli akşam yemeğinizde size afiyetle eşlik edebilir.

9. Kalkan

9. Kalkan

Kalkan için de önerimiz ızgara ve fırın olabilir. Kalkan balığını hazırladıktan sonra da yanına közlenmiş sebzeler ve deniz mahsüllü mezeler ekleyerek leziz bir sofraya kavuşabilirsiniz. Ama şık bir akşam yemeği istiyorsanız bizim size önerimiz fırında mevsim sebzeleriyle birlikte pişirmeniz.

10. Mezgit

10. Mezgit

Son önerimiz ise mezgit olacak. Mezgiti tava ya da buğulama yaparak hazırlayabilirsiniz. Yanına da yoğurtlu kabak, muhammara veya zeytinyağlı bakla gibi mezeler yapabilirsiniz. 

Bizim balık önerilerimiz böyle. Umarız leziz sofralar size çok iyi gelir!

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