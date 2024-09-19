Her Balığın Bir Zamanı Var: Ne Yiyeceğini Bilmeyenler İçin Eylül Ayında Hangi Balıklar Yenmeli Söylüyoruz!

Son önerimiz ise mezgit olacak. Mezgiti tava ya da buğulama yaparak hazırlayabilirsiniz. Yanına da yoğurtlu kabak, muhammara veya zeytinyağlı bakla gibi mezeler yapabilirsiniz.

Bizim balık önerilerimiz böyle. Umarız leziz sofralar size çok iyi gelir!