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Her Ay Düzenli Ödediğimiz Apartman Aidat Giderlerinin İçeriği Ne?

etiket Her Ay Düzenli Ödediğimiz Apartman Aidat Giderlerinin İçeriği Ne?

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 14:34

Apartmanda veya sitelerde yaşayan insanlar olarak çoğumuz aidat fikrine aşinayız. Peki aidat ödemelerinin içinde tam olarak hangi giderlerin olduğuna dair yeterli fikrimiz var mı?

Eğer sizin de yoksa bu içeriği dikkatle okumanızı öneririz. Çünkü ödediğiniz aidata bakış açınızın değişeceğine eminiz.

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1. Isıtma ve soğutma

Apartman aidatı, merkezi ısıtma ve soğutma sistemi bulunan apartmanlarda bu giderleri karşılayacak şekilde düzenlenir. Tek bir merkezden ısınan binanın kış aylarında artan yakıt ihtiyacı, apartman sakinleri arasında pay edilir. Bu da özellikle kış aylarında kimi binalarda aidatların artmasının temel sebeplerindendir.

2. Elektrik ve su

Apartmanın elektrik ve su faturası, ortak gider kalemine eklenen bir diğer unsurdur. Ortak alanlarda kullanılan bu tür harcamalar biriken aidat tutarıyla ödenir.

3. Bahçe giderleri

Bahçeli veya havuzlu sitelerdeki aidatlar, genellikle standart bir apartmanınkinden çok daha yüksektir. Çünkü ortak bahçenin bakımı, temizliği ve düzeni için bahçıvan veya temizlikçi gibi ek personele gereksinim duyulur. Hem bu personellerin maaşı, hem de bahçe bakımı esnasında kullanılan ilaç, gübre, tohum gibi masrafların tümü aidattan karşılanır.

4. Asansör

Ortak kullanıma dahil olan asansör ödemeleri, çoğu apartmanda tartışma yaratan masraf kalemlerindendir. Çünkü zemin veya zemine yakın katlarda oturan sakinler, kullanmadıkları bu hizmet için masraf ödemeyi kabul etmez. Bu nedenle genellikle asansörün elektrik, bakım ve onarım masrafları diğer daireler arasında bölüştürülür.

5. Temizlik

Her apartmanda asansör olmasa da hepsinde merdiven vardır. Ve bu alanların temizliği için görevlendirilen kişilerin ücretleri, temizlik esnasında kullanılan deterjan, bez, sabun gibi araç gereçlerin masrafları aidata dahildir.

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6. Tadilat ve yenileme

Aidata eklenen bir diğer gider kalemi ise ortak alanları ilgilendiren tadilat ve yenileme çalışmalarıdır. Ancak bu tür masraflar genellikle yüksek tutarlıdır ve ek ücret toplamayı gerektirir. Dış cephe mantolama veya çatı yalıtım gibi çalışmalarda, apartman sakinlerinden aidata ek tutar talep edilmesi de bundan kaynaklanır.

7. Apartman görevlisi

Apartmanda daire gereksinimlerini gidermekle yükümlü bir görevli bulunduğunda aidatlar doğrudan artar. Çünkü apartman görevlisinin aylık maaşı, sigortası ve çoğu zaman dairesindeki elektrik/su faturaları apartman sakinlerinin sorumluluğundadır.

8. Güvenlik/bekçi

Tıpkı apartman görevlisinde olduğu gibi güvenlik ve bekçi maaşları da apartman sakinleri tarafından ödenir. Ek olarak bu insanların yemek masrafları, bekçi kulübesinin faturaları ve benzeri diğer giderler de aidata eklenir.

9. Yönetim

Ödenen aidat tutarlarının içinde yönetim masrafları da bulunur. Örneğin; apartman bakım, onarım çalışmalarının takibi veya diğer gereksinimler için kullanılan kırtasiye ürünleri, apartmana ait sigorta primleri, yönetimin ilgilendiği posta masrafları gibi ödemelerin tümü aidat kapsamındadır.

10. Diğer giderler

Bunların dışında her apartmanda aidat içine giren ek masraf olabilir. Aidat tutarı, apartmanın büyüklüğüne, ortak hizmetlerin çeşitliliğine, personel sayısına ve birçok benzer parametreye göre değişir. Bu nedenle ödenecek aidatlar her yıl yönetim tarafından belirlenir ve apartman sakinlerine bildirilir.

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