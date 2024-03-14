Her Ay Düzenli Ödediğimiz Apartman Aidat Giderlerinin İçeriği Ne?
Her Ay Düzenli Ödediğimiz Apartman Aidat Giderlerinin İçeriği Ne?
Apartmanda veya sitelerde yaşayan insanlar olarak çoğumuz aidat fikrine aşinayız. Peki aidat ödemelerinin içinde tam olarak hangi giderlerin olduğuna dair yeterli fikrimiz var mı?
Eğer sizin de yoksa bu içeriği dikkatle okumanızı öneririz. Çünkü ödediğiniz aidata bakış açınızın değişeceğine eminiz.
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1. Isıtma ve soğutma
2. Elektrik ve su
3. Bahçe giderleri
4. Asansör
5. Temizlik
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6. Tadilat ve yenileme
7. Apartman görevlisi
8. Güvenlik/bekçi
9. Yönetim
10. Diğer giderler
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