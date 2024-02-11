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Her Alanda Tasarruf Etmeyi Sevenler Buraya: Mutfakta İşinizi Kolaylaştıracak 10 Pratik Öneri

etiket Her Alanda Tasarruf Etmeyi Sevenler Buraya: Mutfakta İşinizi Kolaylaştıracak 10 Pratik Öneri

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 18:01

Mutfakta işinizi kolaylaştıracak ve zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak önerileri listeledik!

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1. Duvarlarınıza mutlaka raf sistemleri kurun.

1. Duvarlarınıza mutlaka raf sistemleri kurun.

Duvarları kullanarak raflar ekleyebilirsiniz. Baharatları, sosları ve diğer sık kullanılan malzemeleri duvar rafına yerleştirerek tezgah üstünden tasarruf edebilirsiniz. Hem de eliniz ayağınız iş yaparken birbirine dolanmamış olur.

2. Mutfak eşyalarınızı asarak hem dekoratif bir görüntü yakalayabilir hem de yerden tasarruf edebilirsiniz.

2. Mutfak eşyalarınızı asarak hem dekoratif bir görüntü yakalayabilir hem de yerden tasarruf edebilirsiniz.

Tavaları, kepçeleri ve spatulaları asarak duvar veya tavan alanını değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde çekmeceler ve tezgah daha ferah olacaktır.

3. Katlanabilir ve yığınlanabilir ekipmanlar kullanabilirsiniz.

3. Katlanabilir ve yığınlanabilir ekipmanlar kullanabilirsiniz.

Katlanabilir masa ve sandalyeler, mutfakta ek alan sağlar. Ayrıca yığınlanabilir mutfak gereçleri de depolama kolaylığı sağlar. Her şeyimiz yerli yerinde olsun değil mi?

4. Cam kaplar, uzun süre dayanacak ve zararlı kimyasallardan arınmış olacak şekilde üretilmiştir.

4. Cam kaplar, uzun süre dayanacak ve zararlı kimyasallardan arınmış olacak şekilde üretilmiştir.

Mümkün mertebe eşyalarınızı saklamak için bu cam kavanozları kullanın. Yiyecekleriniz uzun süre tazeliğini saklayacak.

5. Çekmece ayraçlarından faydalanın.

5. Çekmece ayraçlarından faydalanın.

Çekmecelerdeki boşluğu en iyi şekilde kullanmak için çekmece ayraçları kullanabilirsiniz. Böylece çatal, bıçak, kaşık gibi malzemeleri daha düzenli bir şekilde saklarsınız.

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6. Yemek pişirirken tezgah üstü “çöplük” kullanmaya çalışın.

6. Yemek pişirirken tezgah üstü “çöplük” kullanmaya çalışın.

Çöpünüzü birkaç dakikada bir atmak yerine, soğan kabuklarını, ambalajları, yumurta kabuklarını ve atılması gereken diğer her şeyi sürekli olarak atabileceğiniz bir çöp kabından yararlanın.

7. Yemek planlaması yapın.

Haftalık yemek planları oluşturarak alışverişinizi bu plana göre yapın. Bu, hem zamanınızı daha iyi kullanmanıza yardımcı olur hem de israfı önler.

8. Derin dondurucunuzu etkili kullanın.

8. Derin dondurucunuzu etkili kullanın.

Hazırladığınız fazla yemekleri dondurarak ilerleyen günlerde hızlıca kullanabilirsiniz. Özellikle yorucu bir günün ardında kolaylıkla yemek yapmak harika olacaktır.

9. Büyük ve fazla enerji tüketen fırınlar yerine hem yemekleri sağlıklı bir şekilde pişiren hem de yer kaplamayan mutfak aletlerini tercih edebilirsiniz.

9. Büyük ve fazla enerji tüketen fırınlar yerine hem yemekleri sağlıklı bir şekilde pişiren hem de yer kaplamayan mutfak aletlerini tercih edebilirsiniz.

Philips Airfryer 7000 XXL ile hem zamandan hem de yerden tasarruf edebilirsiniz. Sağlıklı bir şekilde pişmiş muhteşem yemeklerinizle aşk yaşayacaksınız.

10. Zaman kazandıran tariflere odaklanın.

Hızlı ve pratik tarifleri tercih edin. Basit tarifler, işleri daha kolay hale getirebilir.

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