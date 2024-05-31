Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Hep Beraber Sağlıklı Beslenmeye Var mısınız? Vücudumuza Önem Vermemizi Sağlayacak 10 İpucu

etiket Hep Beraber Sağlıklı Beslenmeye Var mısınız? Vücudumuza Önem Vermemizi Sağlayacak 10 İpucu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 19:01

Kendimizi sevmeli ve kendimize saygı göstermeliyiz. Bunu yapabilmenin en önemli yollarından biri vücudumuza giren besinlere dikkat etmektir. Sağlıklı beslenme ile birlikte hem ruhen hem de bedenen kendimizi iyi hissederiz. Hadi gelin beraber sağlıklı beslenme nasıl olur öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Tek tip yemekten kaçının, çeşitliliğe özen gösterin.

Tabağınızın hem dolu dolu gözükmesini sağlamak için hem de yeteri kadar vitamin ve mineral alabilmek için renkli yiyecekleri tüketin. Farklı sebzeleri ve meyveleri yeteri kadar tüketirseniz vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamış olursunuz.

2. Beyaz un yerine tam tahıl tercih edin.

Kinoa, yulaf, tam buğday tercih ederseniz kan şekerinizi dengeler ve lif alımınızı arttırırsınız. Böylece kendinizi daha zinde ve canlı hissedersiniz. Rahatça hareket ederek keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Çünkü yorulmanızı önleyecek enerji birikimi sağlamış olursunuz!

3. Porsiyonlarınızı düzenleyin.

Neyi ne kadar yediğinize dikkat etmeniz gerekir. Vücudunuz için sağlıklı olan besini aşırı yemek de size zarar verecektir. Sonuçta her şeyin fazlası zarardır.. Bu yüzden porsiyonları ayarlamalısınız. Dengeli yemek beraberinde dengede olan bir ruh hali ve beden getirir.

4. İşlenmiş gıdalardan kaçının.

Salam, sosis.. Biliyorum, okurken bile ağzınızın sulandığını tahmin edebiliyorum. Lezzetli oldukları kadar zararlı olan bu besinler hiç tüketilmeyecek diyemeyiz. Fakat bunlar yerine yine lezzetli olan doğal ve taze ürünleri tercih ederseniz vücudunuzun harika bir hal almaya başladığına şahit olursunuz.

5. Öğünleri kaçırmayın, ara öğünler ayarlayın.

Günün hangi saatinde ne kadar yemeniz gerektiğini öğrenin ve bunu yaşamınıza uygulayın. Yeme düzenini disiplinli bir şekilde gerçekleştirirseniz metabolizmanızı canlı tutarsınız. Kan şekerinizi dengede tutarak enerji dolu kalmanızı sağlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Yeterli proteinin vücudunuza girmesini sağlayın.

Kas ve doku onarımı protein sayesinde gerçekleşir. Vücudunuzu seviyorsanız ona yeteri kadar protein bahşedin! Vücudunuzdaki hasarlar düzelir ve kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Balık, tavuk, baklagiller ve fındık protein açısından zengin besinlerdir.

7. Yağdan korkmayın ama sağlıklı olanını tercih edin.

Yağ dediğimizde aklınıza kızgın yağda kızartılan patatesler, ekmek hamurları geliyor olabilir. Ama hayır! Vücudunuzun ihtiyacı olan yağlar zeytin, avokado, fındık ve balık gibi besinlerden elde edilendir. Tokluk hissini arttıran ve kalp sağlığını koruyan bu yağların dengeli bir biçimde vücuda alınması çok önemlidir.

8. Tuz ve şeker alımını en aza indirin.

Hem tuzun hem de şekerin tabi ki yararları vardır. Fakat fazla tüketildiklerinde olumsuz etkileri olur. Yemeklere tuz katmak yerine baharatlar ile tatlarını zenginleştirmemiz tuz kullanımını azaltmamızı sağlar. Ayrıca abur cuburdan, yoğun çikolata ve kremalı tatlılardan ve şerbetli her türlü şeyden uzak durmamız vücudumuza ne kadar özen gösterdiğimizi gösterir.

9. Alışveriş yaparken planlı ve bilinçli hareket edin.

Güvenilir yerlerden alışveriş yapmaya dikkat edin. Ürünlerin içindekileri ve son tüketim tarihlerini kontrol etmelisiniz. Bunların yanı sıra bir liste oluşturarak alışverişe çıkmalısınız. Böylece o an canınız ne çektiyse onu almak yerine vücudunuza iyi geleceklere yönelirsiniz.

10. Su tüketmeyi unutmayın.

Gün içerisinde yeteri kadar su içmeniz ödem atmanızı sağlar, enerjinizi yerine getirir. Sağlıklı beslenmenin yanında bir de suyunuzu içerseniz vücudunuzun ne kadar rahatladığını görürsünüz. Günde 8 bardak su içilmesi önerilmektedir. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa doktorunuza danışmanı unutmayın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın