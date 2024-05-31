Hep Beraber Sağlıklı Beslenmeye Var mısınız? Vücudumuza Önem Vermemizi Sağlayacak 10 İpucu
Hep Beraber Sağlıklı Beslenmeye Var mısınız? Vücudumuza Önem Vermemizi Sağlayacak 10 İpucu
Kendimizi sevmeli ve kendimize saygı göstermeliyiz. Bunu yapabilmenin en önemli yollarından biri vücudumuza giren besinlere dikkat etmektir. Sağlıklı beslenme ile birlikte hem ruhen hem de bedenen kendimizi iyi hissederiz. Hadi gelin beraber sağlıklı beslenme nasıl olur öğrenelim!
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1. Tek tip yemekten kaçının, çeşitliliğe özen gösterin.
2. Beyaz un yerine tam tahıl tercih edin.
3. Porsiyonlarınızı düzenleyin.
4. İşlenmiş gıdalardan kaçının.
5. Öğünleri kaçırmayın, ara öğünler ayarlayın.
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