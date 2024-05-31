Hep Beraber Sağlıklı Beslenmeye Var mısınız? Vücudumuza Önem Vermemizi Sağlayacak 10 İpucu

Hem tuzun hem de şekerin tabi ki yararları vardır. Fakat fazla tüketildiklerinde olumsuz etkileri olur. Yemeklere tuz katmak yerine baharatlar ile tatlarını zenginleştirmemiz tuz kullanımını azaltmamızı sağlar. Ayrıca abur cuburdan, yoğun çikolata ve kremalı tatlılardan ve şerbetli her türlü şeyden uzak durmamız vücudumuza ne kadar özen gösterdiğimizi gösterir.