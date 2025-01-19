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Hem Islak Hem Kuru Zeminde Temizlik Yapan Süpürgenin 10 Avantajı

etiket Hem Islak Hem Kuru Zeminde Temizlik Yapan Süpürgenin 10 Avantajı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.01.2025 - 12:01

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte temizlik de daha pratik, hızlı ve verimli hale geldi. İşte karşında, hem ıslak hem de kuru zeminde temizlik yapabilen süpürgeler! Bu teknoloji harikası cihazlar, günlük temizlik işlerini bir adım öteye taşıyacak. 

'Hadi ya onu nasıl yapacak? '

Güçlü motorları, çoklu işlevselliği ve kullanıcı dostu özellikleri ile temizlikteki en büyük yardımcın olmaya aday bu tatlışlar. Kuru zeminlerde tozları ve kirleri etkili bir şekilde süpürürken, ıslak zeminlerdeki leke ve sıvıları da anında temizleyerek zamandan ve enerjiden tasarruf etmeni sağlıyor. Eeee daha ne olsun? dediğini duyar gibiyiz ama dahası da var.  İşte, bu süpürgelerin temizlik işlerinizi nasıl kolaylaştırabileceğine dair 10 büyük avantaj!👇

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1. Sana zaman kazandıran akıllı bir yardımcı❤

1. Sana zaman kazandıran akıllı bir yardımcı❤

Her gün tertemiz zeminlerin keyfini sürmek artık çok kolay! Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge, zahmetsiz temizlik sunmak için özel olarak tasarlandı. Az çaba ile mükemmel sonuçlar elde etmeni sağlayarak, zamanını ve enerjini daha değerli işlerin için sana bırakıyor.

2. Senin bile gözünden kaçabilir ama onun asla! Hiçbir noktayı atlamayan derinlemesine temizlik;

2. Senin bile gözünden kaçabilir ama onun asla! Hiçbir noktayı atlamayan derinlemesine temizlik;

Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge, her gün zeminlerde biriken ince toz tabakasının üstesinden gelmek için sert zeminleri tek seferde süpürüp paspaslar. Tek başına süpürmeye göre çok daha fazla ince toz temizler, böylece zeminde tabanların bile kirlenmeden çıplak ayakla rahatça dolaşabilirsin. O kadar iddialıyız ki, evine gelen bütün misafirlerin dress kodu beyaz çorap olsun! Temizliğin gücünü hissedeceksin, her adımda.

3. Zemini her zaman temiz su ile silebilirsin!

3. Zemini her zaman temiz su ile silebilirsin!

Aqua Trio 7000 Serisi Kablosuz Dik Süpürge, temizlik işini gerçekten kolaylaştırıyor! Temiz su haznesinden sürekli olarak temiz su akışı sağlıyor, yani her zaman zemini yepyeni suyla siliyorsun. Geleneksel manuel sileceklerin aksine, artık hiç kirli suyla silmek zorunda kalmıyorsun. Bu, gerçekten hijyen konusunda büyük bir fark yaratıyor.

4. Çek çek çek!

4. Çek çek çek!

Ultra güçlü emiş gücü, her türlü kiri hiç zorlanmadan toplar! Kırıntılardan evcil hayvan tüylerine kadar her şeyi rahatça çeker. Hem de sadece ayak altındaki günlük kiri değil, halıların, kilimlerin ve aralıkların derinliklerinde biriken o ince tozları da temizler. Yani evde ne kadar kir olursa olsun, o hepsini alır, geriye sadece tertemiz bir ortam kalır.

5. AquaSpin başlık sayesinde, sert zeminleri tek seferde süpürüp silebilir.

5. AquaSpin başlık sayesinde, sert zeminleri tek seferde süpürüp silebilir.

Bu başlık, tozları, kiri, kuru ve ıslak lekeleri %99,9 oranında* etkili bir şekilde temizliyor. Hem de hem önünden hem de arkasından kiri toplayacak şekilde tasarlanmış, yani her hareketin gerçekten etkili oluyor. Artık temizlik, bir hareketle mükemmel sonuçlar alabileceğin kadar basit! Hem hızlı hem de derinlemesine temizlik yaparken, hiç vakit kaybetmiyorsun. Gerçekten bu başlıkla her şey daha pratik hale geliyor!

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6. Kullanım kolaylığı!

6. Kullanım kolaylığı!

Sonuçta, temizlik işini ne kadar pratik hale getirebilirsen, o kadar rahat edersin, değil mi? Bu süpürgeler genellikle çok hafif ve taşınabilir oluyor, bu da temizlik yapmayı oldukça kolaylaştırıyor. Odanın bir köşesinden diğerine veya farklı katlara süpürgeyi taşımak, neredeyse hiç zor olmuyor. Bu özellik, temizlik işini daha az zahmetli ve çok daha pratik kılıyor.

7. Terlik veya oyuncak gibi 2x2cm'e kadar olan nesneleri algılar ve onlardan kaçınır.

Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge, etrafı toplamana gerek kalmadan küçük nesneleri algılar ve onlardan kolayca kaçınır! Terlik veya oyuncak gibi 2x2 cm’ye kadar olan şeyleri, takılmadan ve çarpmadan çevresinden temizler.

8. Dar alanlarda manevra kabiliyetinin olması!

8. Dar alanlarda manevra kabiliyetinin olması!

Süpürgenin döner başlıklarla donatılmış olması gerçekten büyük bir avantaj. Bu özellik, dar alanlara ve mobilyaların altına daha kolay erişim sağlamanı sağlar. Bu sayede, hem daha az yorulur hem de temizlik yaparken çok daha fazla manevra kabiliyetine sahip olursun.

9. Uzun süreli temizlik avantajı: Tek pil şarjıyla 180 dakika

Tek pil şarjıyla 180 dakikaya kadar temizlik yapabilen Philips 7000 Serisi Islak ve Kuru Robot Süpürge, güçlü 5200 mAh Lityum İyon piliyle 185 m²'lik alanı rahatça temizler. Pil seviyesi düştüğünde otomatik olarak şarj istasyonuna döner, şarj olduktan sonra ise kaldığı yerden temizlik yapmaya devam eder. Yani, senin yerini alıp işleri hallederken, o her zaman hazır!

10. Son olarak, her odayı tam istediğin zaman temizleyebilirsin.

Philips HomeRun uygulaması ile her odayı tam istediğin gibi temizleyebilirsin. Harita üzerinden hangi odanın ne sırayla temizleneceğini seç, her oda için uygun modu belirle. Örneğin oturma odası için Islak ve Kuru, yatak odası için Kuru, mutfak içinse Yoğun modu seçebilirsin. Ayrıca emiş gücü ve paspas ıslaklığını da dilediğin gibi ayarlayabilirsin. Temizlik tamamen senin kontrolünde!

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miray soysal
miray soysal
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