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Hazırsanız Başlıyoruz! Çakallarla Dans 7'nin Fragmanı Yayınlandı!

Hazırsanız Başlıyoruz! Çakallarla Dans 7'nin Fragmanı Yayınlandı!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
13.11.2024 - 17:12

Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ filminin fragmanı yayınlandı. 6 Aralık’ta sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Çakallar’ yedinci filmiyle yine kahkaha tufanı yaratacak. Çakallar’ın yedinci filminde ekibe dahil olan yeni karakterler bol aksiyonlu yeni maceraların kapısını aralayacak.

Efsane komedi serisi İzmir macerasıyla çok güldürecek...

Efsane komedi serisi İzmir macerasıyla çok güldürecek...

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan ve 2010 yapımı ilk filmden bu yana gişe rekorlarına imza atan ‘Çakallarla Dans’, yedinci filminde İzmir’e gidiyor. Dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek olan Çakallar’ın ekibi ‘Dişi Çakallar’ın eklenmesiyle genişliyor. ‘Çakallarla Dans 7’ içinden çıkılması zor fakat bir o kadar da eğlenceli yeni macerasıyla sinema salonlarına imzasını atacak.

Dişi çakallarla birlikte büyüyen efsane kadro!

Dişi çakallarla birlikte büyüyen efsane kadro!

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi imzalı senaryodan çekilen filmin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor.

‘Çakallarla Dans 7’, 6 Aralık’ta sinemalarda…

‘Çakallarla Dans 7’, 6 Aralık’ta sinemalarda…
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