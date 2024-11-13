Hazırsanız Başlıyoruz! Çakallarla Dans 7'nin Fragmanı Yayınlandı!
Hazırsanız Başlıyoruz! Çakallarla Dans 7'nin Fragmanı Yayınlandı!
Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures’ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı ‘Çakallarla Dans 7’ filminin fragmanı yayınlandı. 6 Aralık’ta sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Çakallar’ yedinci filmiyle yine kahkaha tufanı yaratacak. Çakallar’ın yedinci filminde ekibe dahil olan yeni karakterler bol aksiyonlu yeni maceraların kapısını aralayacak.
Efsane komedi serisi İzmir macerasıyla çok güldürecek...
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