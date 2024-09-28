Hazırlama Aşamasını Geçip Bir An Önce Muhabbete Başlamak İsteyenlere Eduscho Kahve Önerileri

Şekersiz kahve içenlerin bayıldığı 2'si 1 arada kahve yoğun ve nefis tadıyla favori kahveniz olmaya aday. Evde, işte ya da okulda içebileceğiniz kahveyi hazırlamak da çok pratik. Bu kahveyi içmek için tek ihtiyacınız 180 ml sıcak su.

Pakette 24 tane olan Eduscho 2'si 1 arada kahveler %15 indirimde. İndirimli fiyatı ise 109 TL.

Eduscho 2'si 1 Arada Hazır Kahve