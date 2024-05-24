Hayranların Gönlünde Taht Kurmuş Anime Karakterlerine Ait Büyüleyici Figürler

Kendisi, serinin üçüncü bölümü olan Stardust Crusaders'ın ana kahramanıdır ve ayrıca diğer bölümlerde de önemli bir rol oynar. Jotaro, serinin diğer kahramanlarından farklı olarak, genellikle soğuk ve duygusal olarak kapalı bir kişiliğe sahiptir. Ancak, bu durum onun sevdiklerine karşı derin bir sevgi ve sadakat beslemediği anlamına gelmez. Jotaro, Stand adı verilen özel bir yeteneğe sahiptir ve bu yetenek ona, düşmanlarına karşı büyük bir avantaj sağlar. Stand'ı, Star Platinum adını taşır ve bu Stand, inanılmaz hız ve güce sahiptir.

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