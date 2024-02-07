Hayatınızdaki Başka İhtimalleri Kara Kara Düşünürken Size Eşlik Edecek 16 Şarkı
Hayatınızdaki Başka İhtimalleri Kara Kara Düşünürken Size Eşlik Edecek 16 Şarkı
Başka seçimler yapsak nerede olurduk hepimizin merak ettiği bir konu... Hayatımızda verdiğimiz en küçük bir karar bile bütün ömrümüzü etkiliyor. Peki siz doğru tercihi yapıp yapmadığınızı sorguluyorken hangi şarkıları dinliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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1. Dolu Kadehi Ters Tut & Selin - Olabilirdik (Official Video)
2. Büyük Ev Ablukada - İHTİMALLERİN HEYECANINA ÜZÜLÜYORUM
3. Sezen Aksu - Hata (Official Audio)
4. emre aydın - Belki Bir Gün Özlersin
5. İlhan ŞEŞEN - Gördüğüme Sevindim
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6. Gitme Kal Bu Şehirde
7. Erkin Koray - Öyle Bir Gecer Zaman Ki
8. Selma Hünel - Bir İhtimal Daha Var
9. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar (Official Audio)
10. Bergen - Sen Affetsen Ben Affetmem
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11. Şebnem Ferah - Eski
12. Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
13. Yaşar Güvenir - Gel Desende Gelemem Ki (Official Audio)
14. Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet (1985-1990)
15. Neşe Karaböcek - Kemancı [HD]
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16. Rüyalarda Buluşuruz
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