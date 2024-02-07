Hayatınızdaki Başka İhtimalleri Kara Kara Düşünürken Size Eşlik Edecek 16 Şarkı

Başka seçimler yapsak nerede olurduk hepimizin merak ettiği bir konu... Hayatımızda verdiğimiz en küçük bir karar bile bütün ömrümüzü etkiliyor. Peki siz doğru tercihi yapıp yapmadığınızı sorguluyorken hangi şarkıları dinliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.