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Hayatının Sonuna Kadar Tek Birini Dinleyebilecek Olsan Kimi Dinlerdin?

etiket Hayatının Sonuna Kadar Tek Birini Dinleyebilecek Olsan Kimi Dinlerdin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.01.2025 - 23:56

Kabul edelim Türk müziği oldukça iyi! Hele bazı isimler... Düşünün ki hayatınızın sonuna kadar tek bir kişi dinlemenize izin verilecek. Bu isim Türk müziğinin efsanelerinden hangisi olacak? Sezen Aksu mu? Teoman mı?

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Begüm
Begüm
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