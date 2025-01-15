Hayatının Sonuna Kadar Tek Birini Dinleyebilecek Olsan Kimi Dinlerdin?
Hayatının Sonuna Kadar Tek Birini Dinleyebilecek Olsan Kimi Dinlerdin?
Kabul edelim Türk müziği oldukça iyi! Hele bazı isimler... Düşünün ki hayatınızın sonuna kadar tek bir kişi dinlemenize izin verilecek. Bu isim Türk müziğinin efsanelerinden hangisi olacak? Sezen Aksu mu? Teoman mı?
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Biliyoruz oldukça zor bir soru ama seçimini yap bakalım!
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