Hayatının Sonuna Kadar Tek Bir Besini Tüketmek Zorunda Olsan Hangisini Seçerdin?

Sen gerçek bir deniz insanısın. Denizin o tuzlu rüzgarını özlemediğin bir an bile yok. Taze bir somonu hiçbir yemeğe değişmezsin. Keşke solungaçlarım olsa da suda yaşasam dediğin bile olmuştur. Bu yüzden senin sonsuza kadar yiyebileceğin o yemek şöyle güzel bir somon ızgara.