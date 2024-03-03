Hayatının Sonuna Kadar Tek Bir Besini Tüketmek Zorunda Olsan Hangisini Seçerdin?
Hayatının Sonuna Kadar Tek Bir Besini Tüketmek Zorunda Olsan Hangisini Seçerdin?
Sonsuza kadar sadece bir yemek yiyecek olsan hangisi olurdu? İşte bu sorunun cevabı testin sonunda!
Hazırsan başlayalım.
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1. Hadi başlayalım. Tatil planı yaparken en çok neye dikkat edersin?
2. Hangi renk seni görür görmez mutlu eder?
3. Ne tür yemekleri daha çok seversin?
4. Hangi aktivite senin için vazgeçilmez?
5. Favori etini de öğrenelim mi?
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6. Sana göre mükemmel bir yemeğin püf noktası nedir?
7. Güzel bir yemek eşliğinde hangisi daha iyi giderdi?
8. Son olarak şunu söyle bize. Hangi öğünden daha çok keyif alıyorsun?
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