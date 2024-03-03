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Hayatının Sonuna Kadar Tek Bir Besini Tüketmek Zorunda Olsan Hangisini Seçerdin?

etiket Hayatının Sonuna Kadar Tek Bir Besini Tüketmek Zorunda Olsan Hangisini Seçerdin?

godot
godot - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 20:02

Sonsuza kadar sadece bir yemek yiyecek olsan hangisi olurdu? İşte bu sorunun cevabı testin sonunda!

Hazırsan başlayalım.

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1. Hadi başlayalım. Tatil planı yaparken en çok neye dikkat edersin?

2. Hangi renk seni görür görmez mutlu eder?

3. Ne tür yemekleri daha çok seversin?

3. Ne tür yemekleri daha çok seversin?

4. Hangi aktivite senin için vazgeçilmez?

5. Favori etini de öğrenelim mi?

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6. Sana göre mükemmel bir yemeğin püf noktası nedir?

7. Güzel bir yemek eşliğinde hangisi daha iyi giderdi?

8. Son olarak şunu söyle bize. Hangi öğünden daha çok keyif alıyorsun?

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Patates Kızartması

Patates Kızartması

Patates kızartması senin hayatının vazgeçilmezi! Pratik bir şekilde hazırlanması ve yenmesi, her şeyin yanında gitmesi ve eşsiz lezzetiyle hayatının sonuna kadar patates kızartması yesen bıkmazsın...  Çünkü patates kızartması senin için basit bir atıştırmalık değil resmen bir yaşam tarzı.

Somon Izgara

Somon Izgara

Sen gerçek bir deniz insanısın. Denizin o tuzlu rüzgarını özlemediğin bir an bile yok. Taze bir somonu hiçbir yemeğe değişmezsin. Keşke solungaçlarım olsa da suda yaşasam dediğin bile olmuştur. Bu yüzden senin sonsuza kadar yiyebileceğin o yemek şöyle güzel bir somon ızgara.

Karışık Sebze Haşlama

Karışık Sebze Haşlama

Sen tam bir tazelik tutkunusun. Çünkü sağlığına çok düşkünsün. Tercihin hep az kaloriden, yeşilden, tazeden ve sağlıklı olandan yana. O renkli tabaklar seni mutlu ediyor. Bu yüzden senin sonsuza kadar yiyebileceğin yemek karışık sebze haşlama. Zaten bu şekilde sonsuza kadar yaşarsın :)

Pizza

Pizza

Senin olayın çözümcülük. Ve çoğu olayın çözümü sana göre pizza :) Pratik, lezzetli, doyurucu. Daha ne olsun be! Lezzetli peynirlerin, sosun, incecik hamurun birleşmesi sana göre gerçek bir şölen. Bu yüzden senin sonsuza kadar yiyebileceğin yemek pizza.

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