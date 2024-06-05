Hayatını Düzene Oturtmayı Kafaya Koyanların Günlük Rutininde Olması Gereken 10 Şey
Hayatını Düzene Oturtmayı Kafaya Koyanların Günlük Rutininde Olması Gereken 10 Şey
Hayatınızı düzene oturtmak istiyor ama bir türlü nasıl yapacağını bilemiyor musun? Bu içerikte sana yol göstermeye çalışacağız. Hazırsan başlıyoruz!
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1. Her şeyden önemlisi erken kalkmak!
2. İyi bir uyku çekmek!
3. Sabah rutini oluşturmak!
4. Günü ana hatlarıyla planlamak!
5. Sağlıklı beslenme planı yapmak!
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