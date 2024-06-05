Hayatını Düzene Oturtmayı Kafaya Koyanların Günlük Rutininde Olması Gereken 10 Şey

Gece uykunuzu iyi alamadıysanız o gün ne yaparsanız yapın kendinize gelmekte zorlanırsınız. Gün içinde yaptığınız hiçbir şeyden de verim alamazsınız çünkü uykunuz olduğu için algınız zayıflar, hareketleriniz yavaşlar. En iyisi siz gece uykusuna biraz daha önem verin!