Hayatını Değiştirmeni Sağlayacak Evde Wellness Rehberi!
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Her gün aynı koşturmaca, bitmeyen bildirimler ve omuzlarındaki o yorgunluk... Şöyle bir durup nefes almayı, kendimize iyi bakmayı o kadar unuttuk ki...
Tam da bu yüzden olayı hiç büyütmeden, seni ekstra yormayacak ve tamamen evindeki konfor alanında yapabileceğin şeyleri listeledik.
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Önce bir anlaşalım: Nedir bu "Wellness" dedikleri şey?
Sabahları dijital detoks ile güne başla.
Evinde bir huzur köşesi alanı yarat.
Aromaterapinin iyileştirici gücünden faydalan.
Kahve veya çay ritüeli oluştur.
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Robotlardan yardım al, zamanı kendine sakla.
"Bedenini esnet, zihnini özgür bırak!" akımı.
Her gün en az 15 dakika sessizlik pratiği yap.
Yatak odası sadece uyku alanın olsun.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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