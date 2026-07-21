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Hayatını Değiştirmeni Sağlayacak Evde Wellness Rehberi!

etiket Hayatını Değiştirmeni Sağlayacak Evde Wellness Rehberi!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
21.07.2026 - 10:01
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Her gün aynı koşturmaca, bitmeyen bildirimler ve omuzlarındaki o yorgunluk... Şöyle bir durup nefes almayı, kendimize iyi bakmayı o kadar unuttuk ki...

Tam da bu yüzden olayı hiç büyütmeden, seni ekstra yormayacak ve tamamen evindeki konfor alanında yapabileceğin şeyleri listeledik.

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Önce bir anlaşalım: Nedir bu "Wellness" dedikleri şey?

Her yerde karşına çıkan bu kelime kulağa biraz kasıntı geliyor olabilir ama gözünü korkutmasın. Wellness; öyle sadece pahalı detoks suları içmek ya da tropikal adalarda meditasyon yapmak değil. En basit tanımıyla; hem bedenini hem de zihnini bilerek, isteyerek daha sağlıklı, dengeli ve huzurlu bir modda tutma pratiğin, yani bir nevi senin iyi olma sanatın.

Sabahları dijital detoks ile güne başla.

Gözünü açar açmaz ilk işin Instagram'da kim ne yapmış bakmak veya mail kutunu kontrol etmekse, güne stresle başlıyorsun demektir. Sabah uyandığında ilk 30 dakika telefonunu eline alma. Onun yerine camı aç, temiz havayı içine çek, esne ve sadece yeni güne odaklan.

Evinde bir huzur köşesi alanı yarat.

Evin ne kadar dağınık olursa, zihnin de o kadar karmaşık olur. Kendine evin en sakin köşesinde küçücük bir alan belirle. Buraya sadece seni iyi hissettiren şeyleri koy: Rahat bir minder, belki sevdiğin birkaç kitap, favori bitkin ve tütsün... Günün yorgunluğunu atmak veya sadece kahveni yudumlayıp sakinleşmek için bu köşeye çekil.

Aromaterapinin iyileştirici gücünden faydalan.

Aromaterapinin iyileştirici gücünden faydalan.

Koku hafızan ve kokuların modun üzerindeki etkisi sandığından çok daha güçlü. Evinin havasını ve enerjisini değiştirmek için uçucu yağlardan destek al. Örneğin; sabahları enerjik hissetmek için limon, portakal veya nane yağı; akşamları ise zihnini sakinleştirip deliksiz bir uyku çekmek için lavanta ve sedir ağacı yağlarını ekleyebilirsin.

Kahve veya çay ritüeli oluştur.

İçeceğini sadece kafein almak için aceleyle kafana dikme. Wellness, anı yavaşlatmaktır. Kahve çekirdeğinin kokusunu içine çekerek taze taze öğütmek, bitki çayının demlenmesini sabırla izlemek ve o bardağı iki elinle kavrayıp sıcaklığını hissetmek.

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Robotlardan yardım al, zamanı kendine sakla.

Evi temizlemek ve düzenlemek, tabii ki wellness'ın bir parçasıdır; ancak temizlik yaparken canından bezmek listemizde yok. Bırak, robot süpürgen evini köşe bucak temizlesin; sen o sırada yoga matını ser. Ev işlerini pratikleştiren her teknoloji, aslında senin kendine ayıracağın kaliteli zamanı satın alır.

"Bedenini esnet, zihnini özgür bırak!" akımı.

Hepsini bir günde yapamazsın; ancak, günde sadece 10 dakika esnemek bile kaslarındaki o kronik stres yükünü alır. YouTube'dan başlangıç seviyesi bir yoga videosu açabilir veya sadece çocukluğundaki gibi özgürce esneyebilirsin. Bedenin yumuşadıkça, zihnindeki düşünceler de esnemeye başlayacak.

Her gün en az 15 dakika sessizlik pratiği yap.

Televizyon kapalı, müzik çalmıyor, telefonda bildirim yok, evdekiler suskun... Hiçbir şey yapmadan, sadece kendi nefesini dinleyerek 15 dakika oturmayı en son ne zaman denedin? İlk başta çok sıkıcı gelebilir ama zihninin arkada çalışan o arka plan sekmelerini kapatmak için bu sessizliğe ekmek gibi, su gibi ihtiyacın var.

Yatak odası sadece uyku alanın olsun.

Kaliteli bir yaşamın sırrı, kaliteli bir uykuda saklı. Yatak odanı wellness felsefesine uygun hale getir: Tamamen karanlık olmasını sağla, uyumadan önce odanı mutlaka havalandır ve çarşaflarının temiz, ütülü olmasına özen göster. Yatağa girdiğinde vücudunun hissettiği o konfor, ertesi günkü enerjinin mimarı olacak.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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