Hayatında İlk Kez Taharet Musluğu Kullanan Kadın Kendini Videoya Çekerek Tepkilerini Paylaştı
Hayatında İlk Kez Taharet Musluğu Kullanan Kadın Kendini Videoya Çekerek Tepkilerini Paylaştı
Taharet musluğu bizim kültürümüzde olduğu gibi birçok kültürde kullanılıyor ama konuyu yeni öğrenen çok fazla insan da var. Tıpk bu kadın gibi. Bakın neler olmuş?
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Taharet musluğu bizim kültürümüzde de dahil, birçok kültürde kullanılıyor ama tabii dünyanın bir kısmı da kullanmaya gerek görmüyor.
Herkesin şeysi farklı tabii, bilemeyiz. Ancak koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda özellikle Amerika başta olmak üzere, taharet musluğu kullanımı yüksek bir şekilde yayıldı.
Sıcak sulu olanı, duşlusu derken nihayet uzaktan kumandalı olanı da çıktı. Deneyen var mı bilmiyoruz ama birazdan bunu hayatında ilk kez deneyen bir kadın göreceksiniz.
Kendisi işte burada! Taharet musluğunu ilk kez kullanan kadın, yüzündeki reaksiyonu videoya çekmiş.
İlk başta her şey normalken videonun sonuna doğru genç kadın epey bir şaşırıyor.
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Buyurun o videoyu birlikte seyredelim 👇
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Amk boşaldımı ne yaptı anlamadım ki 🤣😅😂
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