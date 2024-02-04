Hayatın Her Anından Keyif Alman İçin Edinmen Gereken Alışkanlığın Ne Olduğunu Söylüyoruz!

Sen elinden geldiğince sağlıklı ve düzenli yaşamaya çalışıyorsun ama bazen kendini ve anda olduğunu unutuyorsun... Böyle oluncada hayatın koşuşturmacası arasında hayattan keyif almayı atlıyorsun. Her sabah uyandığında veya gün içerisinde 10 ile 30 dakika kendine ayırıp meditasyon yapabilirsin. Çünkü sadece günün birkaç dakikasını meditasyon veya farkındalık pratiği yapmaya ayırarak, zihinsel olarak daha dengeli ve huzurlu bir duruma gelebilirsin. Bu, stresle baş etmene, odaklanmana ve içsel huzuru bulmana yardımcı olabilir. Ve hayatı da farklı bir noktadan görmeye başlayabilirsin.