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Hayatın Her Anından Keyif Alman İçin Edinmen Gereken Alışkanlığın Ne Olduğunu Söylüyoruz!

etiket Hayatın Her Anından Keyif Alman İçin Edinmen Gereken Alışkanlığın Ne Olduğunu Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 18:01

Hayatının her anından daha fazla keyif alman ve kendine iyi bakman için ihtiyacın olan alışkanlık bu testin sonunda. Senin yapman gerekense sadece testi çözmek!

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1. Öncelikle uyku düzeninden başlayalım... Kaç gibi kalkıyorsun?

2. Peki güne nasıl bir kahvaltıyla başlarsın?

3. Gün içinde iş/okul haricinde kendine ne kadar vakit ayırıyorsun?

4. Hayatında sporun yeri ne?

5. Yoğun bir güne mola vereceksin... Hangisini içersin?

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6. Günde kaç adım atıyorsun ortalama?

7. Arkadaşlarınla buluştuğunda genellikle ne yapıyorsun?

8. Son olarak bugünü nasıl bir tatlıyla bitirmek istersin?

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Kesinlikle meditasyon!

Sen elinden geldiğince sağlıklı ve düzenli yaşamaya çalışıyorsun ama bazen kendini ve anda olduğunu unutuyorsun... Böyle oluncada hayatın koşuşturmacası arasında hayattan keyif almayı atlıyorsun. Her sabah uyandığında veya gün içerisinde 10 ile 30 dakika kendine ayırıp meditasyon yapabilirsin. Çünkü sadece günün birkaç dakikasını meditasyon veya farkındalık pratiği yapmaya ayırarak, zihinsel olarak daha dengeli ve huzurlu bir duruma gelebilirsin. Bu, stresle baş etmene, odaklanmana ve içsel huzuru bulmana yardımcı olabilir. Ve hayatı da farklı bir noktadan görmeye başlayabilirsin.

Kesinlikle sağlıklı beslenme!

Elinden geldiğince aktif olmaya çalışıyor, yürüyor, hareket ediyorsun ama yemene pek de dikkat etmiyorsun... Yediklerinde aslında senin gün içindeki enerjini zaman zaman aşağıya çekebiliyor. Böyle olunca da günden tam olarak verim alamıyor ve hayatı bazen pek de sevemiyorsun. Sağlıklı beslenmeyi hayatına entegre edip hamur işi yemekleri ve tatlıları haftada 1 güne düşürerek hayatını değiştirmeye başlayabilirsin. Vücuduna ve sağlığına uygun beslendiğinde her şeyin nasıl değiştiğini göreceksin!

Kesinlikle düzenli egzersiz!

Senin bu hayattan keyif almaya başlaman için biraz evden ve konfor alanından çıkıp harekete geçmen gerekiyor. Vücudunu canlandırdığın anda çevrendeki her şey çok hızlı değişmeye başlayacak. Açık alanda yürüyüş yapabilir, spor salonuna gidebilir ve kendine bir rutin oluşturabilirsin. Sonrasında bu rutininine sağlıklı beslenmeyi de ekleyerek kendine çok iyi bakabilir ve hayatın her anından daha fazla keyif almaya başlayabilirsin!

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