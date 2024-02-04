Hayatın Her Anından Keyif Alman İçin Edinmen Gereken Alışkanlığın Ne Olduğunu Söylüyoruz!
Hayatın Her Anından Keyif Alman İçin Edinmen Gereken Alışkanlığın Ne Olduğunu Söylüyoruz!
Hayatının her anından daha fazla keyif alman ve kendine iyi bakman için ihtiyacın olan alışkanlık bu testin sonunda. Senin yapman gerekense sadece testi çözmek!
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1. Öncelikle uyku düzeninden başlayalım... Kaç gibi kalkıyorsun?
2. Peki güne nasıl bir kahvaltıyla başlarsın?
3. Gün içinde iş/okul haricinde kendine ne kadar vakit ayırıyorsun?
4. Hayatında sporun yeri ne?
5. Yoğun bir güne mola vereceksin... Hangisini içersin?
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6. Günde kaç adım atıyorsun ortalama?
7. Arkadaşlarınla buluştuğunda genellikle ne yapıyorsun?
8. Son olarak bugünü nasıl bir tatlıyla bitirmek istersin?
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