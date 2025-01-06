Hayalinizdeki Turizm İşini Kurun: Seyahat Acentesi Açmak İçin İhtiyacınız Olan Her Şey Bu İçerikte!

Bir turizm acentesi olarak birbirinden farklı hizmetler verme şansınız olur. Hizmet çeşitliliğiniz ne kadar geniş olursa o kadar geniş bir kitleye hitap eder ve kar marjını artırırsınız. Ancak hizmet çeşitliliğini belirlerken bunlardan hangisini daha kolay yöneteceğinize ve ne tip işlerde kaliteyi yüksek tutacağınıza da özen göstermelisiniz.